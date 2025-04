Betis: semana de pasión, semana de ilusión

Sevilla/Sevilla se prepara ya para su semana grande. La Semana Santa, semana de pasión, lo es también de ilusión para la mitad verdiblanca de la ciudad que ve cómo su equipo se juega buena parte de la temporada en unos pocos días. Este Domingo de Ramos, con la Borriquita saliendo, La Paz, Jesús Despojado y La Hiniesta haciendo estación de penitencia el Betis se las ve con el Villarreal (18:30) en un duelo clave en la lucha por la Champions, mientras que el Jueves Santo, con los Negritos, la Exaltación y Montensión, entre otras hermandades, en las calles, el conjunto heliopolitano se juega en Polonia el acceso a unas históricas semifinales europeas en la Conference League frente al Jagiellonia (18:45) con el 2-0 cosechado en el Benito Villamarín.

No fallaron los fieles en el coliseo bético este jueves para apoyar a los suyos ante el conjunto centroeuropeo con una histórica asistencia de más de 56.000 espectadores y, aun con cofradías ya en las calles, no fallará la afición verdiblanca este domingo ante el Villarreal en un choque que puede ser decisivo cara a esa quinta plaza que esta campaña conlleva premio gordo.

Quedan ocho jornadas y en el Betis, en el vestuario y en las oficinas, casi en cada rincón del estadio, no para de hablarse de “hacer algo grande”. La comunión con la grada es perfecta. Como en la Copa del Rey de 2022. El “Betis alé” resuena en la cabeza de quienes levantaron aquel título en La Cartuja, pocos ya en la plantilla, y quienes escuchan ecos de aquello quieren revivirlo. Pero hay que ir paso a paso. Partido a partido. Y el próximo es vital en ese sueño de Champions que persigue el Betis de Pellegrini desde hace alguna campaña. Un rival directo, ahora el rival directo, el Villarreal, amenaza la racha hispalense de seis triunfos ligueros y un empate en los últimos siete encuentros. Una dinámica positiva que relanzó a los béticos para asomarse a Europa por la puerta grande. Quinto contra sexto, empatados a puntos (48), pero con el cuadro castellonense aún con un partido pendiente por jugar contra el Espanyol.

El Villarreal ha sumado 11 de los últimos 21 puntos. El Betis, 19 y llega al momento clave de la temporada con la moral por las nubes y subido en la ola buena, la ola Pellegrini que tiene enchufada a toda la plantilla y ahora recupera a William Carvalho y Marc Roca para este tramo final de curso.

Y si ante el Jagiellonia salió con todo en Heliópolis para dar un primer paso en la eliminatoria de cuartos, contra el Villarreal no se dejará nada el técnico chileno, que pudo dar algo de descanso a jugadores como Isco, Antony, Jesús Rodríguez o Diego Llorente en la segunda parte. Y por cómo habló el Ingeniero en la rueda de prensa todos podrán estar disponibles contra el Villarreal. No hay 72 horas entre partido y partido, pero nunca se quejó el conjunto de Pellegrini por ello. Menos en esta ocasión que no tiene ni que viajar. Cuando se gana y todo el grupo va unido, de la mano por un objetivo común, el cansancio pasa menos factura.

Ganar sería un gran resultado. No perder dejaría al equipo en la lucha, que no es poco para viajar a Polonia a sellar el Jueves Santo un histórico pase a las semifinales de la Conference League. Todo está de cara e incluso el entrenador bético podría permitirse el lujo de reservar alguna de sus piezas con el 2-0 de la ida. Eso sí, pensar que todo está ya hecho sería un error, aunque este Betis además de jugar bien al fútbol ha aprendido a sufrir y, juegue quien juegue, el compromiso en tierras polacas y la competitividad están asegurados para cerrar la semana de pasión con la ilusión intacta por lo que está por llegar y que todavía queden por jugar los partidos más importantes del Betis esta temporada.