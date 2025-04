El Sevilla es un catálogo de formas de perder (1-0)

Valencia/El Sevilla volvió a vivir en Mestalla otro episodio del “entre todos lo mataron y él solito se murió”. Es la consecuencia, sin duda, de un equipo malo, confeccionado sin pies ni cabeza, y al que encima todo se le vuelve en contra para perder de forma contumaz. Esta vez fue el Valencia el que se aprovechó de ese sinfín de circunstancias que condenan a la escuadra de Xavi García Pimienta a una derrota detrás de otra.

De otra manera no se puede explicar lo acaecido en la primera mitad de esta cita contra el Valencia, en la que los sevillistas tuvieron oportunidades clarísimas para ponerse por delante en el marcador, incluida una de Isaac completamente solo en el minuto 46, y se fueron al vestuario en el intermedio por debajo en el marcador después de un gol de Javi Guerra cuando el tiempo, teóricamente, ya estaba cumplido y después de que Sánchez Martínez no decretara falta en un derribo clarísimo de Foulquier a Isaac.

A este Sevilla convertido en un verdadero saco de pulgas al que todo el mundo golpea sin piedad, tanto desde fuera como desde dentro, no le pueden pasar más cosas negativas dentro de un campo de fútbol. Lo vivido en ese primer periodo en Mestalla fue un compendio para que esa negatividad fuera ya una evidencia sin la menor duda.

Los sevillistas fueron valientes en el primer tiempo, robaron el balón muy arriba, pero fueron incapaces de aprovechar sus momentos buenos para adelantarse en el marcador

El equipo de García Pimienta se plantó en el campo de uno de los equipos de moda en el fútbol español, porque ganarle al Real Madrid equivale a subir a la cresta de la ola, con valentía, con buen fútbol incluso y con muchos aspectos dignos de ser elogiados en el análisis. Pero le faltó uno fundamental para que una escuadra balompédica se haga merecedora al sencillo calificativo de buena. No tuvo gol a pesar de robar muy arriba, a pesar de tener llegadas clarísimas hasta Mamardashvili. ¿Calidad, acierto, mala leche a la hora de concretar los remates? Pongan un poco de cada ingrediente y sale la fórmula magistral de por qué este Sevilla es tan endeble y lleva cuatro derrotas consecutivas.

Infinidad de llegadas sin gol

Porque a los sevillistas les iba a pasar de todo en su versión ofensiva en ese primer periodo en el que García Pimienta apostó por Peque en el ataque para ahogar al Valencia. Desde un penalti a Peque pitado en primera instancia y luego anulado tras el consejo del VAR (18’) hasta un gol anulado a Lokonga en un córner porque se consideró que el balón había salido fuera en la comba del saque de Lukébakio (29’). Además, Lokonga (5’), Sow (7’), Isaac (16’), Lukébakio (23’, 34’) y, sobre todo, Isaac (46’+) tuvieron opciones más o menos claras para haber puesto a los suyos por delante. Para que nadie pueda reprochar que no se contabiliza una del rival también es cierto que Badé pudo batir a Nyland en un balón que estrelló en su larguero (36’) antes de que Gayá también pudiera anotar en segunda instancia.

Después de fallar un gol clarísimo Isaac en la prolongación del primer periodo y tras otra jugada de ataque, quien marcó fue Javi Guerra para que los sevillistas se hundieran

Pero lo que sucedió fue que Javi Guerra adelantó a los suyos después de esa clara falta a Isaac no pitada y el Sevilla se iba al vestuario buscando explicaciones a qué había sucedido para irse por debajo en el marcador. Pero la respuesta era muy fácil, el Valencia había anotado un gol no anulado y el Sevilla no. Es una obviedad, pero es así.

Sin capacidad de reacción

Restaba una segunda mitad enterita para tratar de revertir la situación, pero los sevillistas no acertarían tampoco para batir a Mamardashvili, entre otras cosas porque el georgiano le haría un paradón a Lokonga (51’) en el disparo más peligroso de ese segundo tramo. En ese momento aún restaban más de cuarenta minutos por delante para tratar de buscar, al menos, el empate, pero fue la última vez que los hombres que vestían de rojo se acercaron con cierto criterio hasta la portería rival. No hubo absolutamente nada más en el ataque de los nervionenses, pero nada de nada.

García Pimienta, en un triple cambio, dejó a los suyos sin delantero cuando estaban por debajo en el marcador; casualidad o causalidad, ya no tendrían ni una oportunidad clara más

Incluso el Valencia pudo marcar el segundo en una doble intervención de Nyland a Hugo Duro y Diego López (64’) para prolongar la agonía de los suyos. Los cambios de García Pimienta, que habría que pedirle que explicara bien qué trataba de buscar con ellos, acabaron de liquidar a los suyos. Es verdad que Isaac falla un gol detrás de otro, que había tenido uno meridiamente claro en el minuto 46 y que lo desaprovechó, pero dejar al equipo sin delantero cuando va perdiendo…

El resultado, con Lukébakio condenado a pelearse como un delantero centro y sin posibilidad de sorprender desde las bandas, que es como es eficaz el belga, fue que el Sevilla fue incapaz de crear ni una sola clara ocasión más de gol cuando estaba en inferioridad en el marcador. Pese a la primera mitad, en la que debió irse con ventaja en el marcador, pero que no lo hizo, era una forma más de perder dentro de un catálogo que cada vez parece más amplio para este equipo mal parido por José María del Nido Carrasco, Víctor Orta y Xavier García Pimienta.