La predicción de José Antonio Maldonado: "Podrían salir la mayoría de las cofradías el Domingo de Ramos"

Sevilla/La incertidumbre meteorológica está marcando el arranque de la Semana Santa 2025 en Sevilla.

Así lo ha advertido este el reconocido meteorólogo sevillano José Antonio Maldonado, quien ha señalado que las previsiones para este Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión “son bastante negativas”, debido a los efectos de la borrasca Olivier, que ya está afectando con fuerza a Canarias.

Las vísperas

“Este jueves ya ha llovido, con vientos intensos, una borrasca de gran impacto... y está llegando ya justamente al suroeste de la Península”, ha explicado. “Es probable que continúen las precipiaciones en las provincias de Cádiz y Huelva, pero ya el viernes esa borrasca se va extendiendo hacia el centro y el este de Andalucía, de tal manera que probablemente también habrá lluvias este Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión”, ha remarcado.

Domingo de Ramos

No obstante, el meteorólogo ha lanza un mensaje algo más esperanzador respecto al Domingo de Ramos, que en días pasados se perfilaba como muy complicado.

“Hace unos días lo veíamos sumamente preocupante. Incluso llegamos a pensar que probablemente no habría ninguna cofradía en la calle. Ahora no es así. Tampoco es que vaya a ser un día sin problemas, pero es probable que salgan algunas hermandades o incluso la mayoría de ellas. Algunas con retraso o tendiendo que retocar recorridos”, ha comentado.

Aunque no se descarta la posibilidad de lluvia, especialmente durante la tarde del domingo, Maldonado considera que “no parece que vaya a estar lloviendo de cabo a rabo, de principio a fin de la jornada”.

Según la estimación del meterológico, muchas hermandades podrían aprovechar las ventanas de estabilidad para realizar su estación de penitencia.

Lunes Santo

En cuanto al Lunes y Martes Santo, la previsión sigue siendo incierta, sobre todo para el lunes, cuando “seguramente habrá también lluvias intermitentes”. El martes presenta algo más de esperanza: “No digo que no vaya a llover, pero más bien por la tarde que por la mañana”, ha recalcado.

Maldonado ha insistido en que, a medida que avance la semana, las decisiones se deberán tomar “mirando el radar”, ya que los mapas ya indican incertidumbre. “El radar nos dice cómo está ahora mismo la situación y entonces podemos ir viendo cómo se trasladan esas lluvias o si se hacen núcleos más o menos intensos”.

Menor inestabilidad el resto de la semana

De cara al Miércoles Santo, se prevé que la inestabilidad comience a remitir. “No desaparece totalmente el riesgo de lluvia, pero es un riesgo mucho menor. Es probable que, siguiendo el radar, se puedan encajar las salidas en horas más tardías. Pensamos que a partir del Jueves Santo ya no habrá problemas en el resto de días", ha apuntado.

Maldonado, hermano de la Soledad de San Lorenzo, recuerda con cariño los asesoramiento a las hermanades que ha realizado a lo largo de su trayectoria profesional en los días más complicados.

“Me ha tocado ir, dentro de mi modestia, a asesorar a la hermandad en la que salgo, que es la Soledad de San Lorenzo. Me llevan al Cabildo, doy la situación y me salgo para que voten si salen o no. En otros casos, como la hermandad de la Candelaria, también se asesoran con expertos. Al final, son decisiones difíciles, porque cuando les dices que hay un riesgo del 40%, ¿Qué hacen? ¿Salen o no salen?”

Con todo, Sevilla afronta el inicio de su semana grande con el cielo entre la esperanza y la incertidumbre, descartando profundamente la posibilidad que el pronóstico sea tan desolador como el del año pasado: "En los últimos tiempos, no recuerdo dos años seguidos con una Semana Santa con tanta lluvias generalizadas", ha apuntado.