Itinerarios, horario y recorridos del Sábado de Pasión en Sevilla 2025

Sevilla/El Sábado de Pasión, que se celebra en este 2025 el 12 de abril, representa el último día de preparación antes del inicio oficial de la Semana Santa de Sevilla con el Domingo de Ramos. Esta jornada, que cobra cada vez más importancia en el calendario cofrade hispalense, reúne a cinco hermandades y diversas agrupaciones parroquiales que recorren diferentes barrios de la ciudad, acercando la devoción popular a zonas que no forman parte del recorrido oficial de la Semana Santa.

Las corporaciones de Padre Pío, Torreblanca, San José Obrero, La Milagrosa y El Divino Perdón vuelven a procesionar en esta fecha, manteniendo viva la tradición en sus respectivos barrios. Estas hermandades, aunque no realizan estación de penitencia a la Catedral, concentran una gran devoción popular y mantienen el fervor religioso en zonas alejadas del centro histórico.

Horarios e itinerarios del Sábado de Pasión 2025

Para este Sábado de Pasión de 2025, se mantienen las mismas hermandades que el año anterior, aunque con algunas modificaciones en sus horarios de salida. Según el calendario oficial publicado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, los horarios serán los siguientes:

Padre Pío : Mantiene su salida a las 15:10 horas, con entrada prevista a la 1:30 horas.

: Mantiene su salida a las 15:10 horas, con entrada prevista a la 1:30 horas. Torreblanca : Conserva su horario de salida a las 16:45 horas, con regreso a su templo a las 2:00 horas.

: Conserva su horario de salida a las 16:45 horas, con regreso a su templo a las 2:00 horas. La Milagrosa : Sin cambios, saldrá a las 16:30 horas y regresará a medianoche.

: Sin cambios, saldrá a las 16:30 horas y regresará a medianoche. San José Obrero : Mantiene su horario de salida a las 17:00 horas, con un pequeño ajuste en la entrada, ahora prevista para las 00:40 horas (cinco minutos más tarde que en 2024).

: Mantiene su horario de salida a las 17:00 horas, con un pequeño ajuste en la entrada, ahora prevista para las 00:40 horas (cinco minutos más tarde que en 2024). Divino Perdón: Saldrá a las 17:30 horas, con entrada prevista a la 1:00 horas (media hora antes que en 2024).

La nómina del Sábado de Pasión en Sevilla se completa con varias salidas de agrupaciones parroquiales entre las que destacan La Humildad en Sevilla Este o la del Santo Ángel en el centro de la ciudad.

Hermandad de Padre Pío

Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia (Padre Pío) por la avenida de Doña Francisquita / Rosario M. García

Hermandad Sacramental de la Santa Cruz en el Monte Calvario y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia, Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia y San Juan de la Cruz

La Hermandad de Padre Pío procesiona con dos pasos. El primero muestra a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia, una imagen que representa a Cristo con la cruz al hombro, obra del imaginero Fernando Murciano realizada en 1996. El segundo paso presenta a la Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia, dolorosa bajo palio tallada por Luis Álvarez Duarte.

Esta hermandad tiene sus orígenes en una pequeña procesión cuya iconografía era la de María al pie de la Cruz, a modo de las antiguas cruces de mayo. La imagen de la Virgen fue bendecida el 8 de diciembre de 1987 y realizó su primera salida procesional el 3 de abril de 1993. En enero de 2005 fue nombrada hermandad de penitencia por el arzobispado hispalense.

Número de nazarenos : 200

: 200 Capataces : Diego Borrego Gómez y Rafael Rodríguez Benítez

: Diego Borrego Gómez y Rafael Rodríguez Benítez Música

Agrupación Musical Lágrimas de Dolores de San Fernando (Cádiz) tras el Cristo

Banda de Música Virgen de las Angustias de Sanlúcar La Mayor tras la Virgen

Itinerario de Padre Pío

Salida (15:10 h) - Auxiliar Ronda de Padre Pío - Calle de la Doctora Oeste - Ronda de Padre Pío - Avda. de la Plata - Avda. de la Calesera - Doña Francisquita - Puerto de Piedrafita - Puerto de la Mora - Calatayud - Francisco Carrera Iglesias - Afán de Ribera - Calle Nuestra Señora de Los Dolores - Párroco Antonio Gómez Villalobos - Galicia - Lisboa - Coímbra - Gavilanes - Doña Francisquita - Avda. de la Calesera - Avda. de la Plata - Ronda de Padre Pío - Carrión de los Céspedes - Puebla de Cazalla - Castillo de las Guardas - Ronda de Padre Pío - Auxiliar Ronda de Padre Pío - Entrada (1:30 h)

Hermandad de Torreblanca

Una imagen de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca en la Semana Santa de Sevilla 2024 / Rafa Del Barrio

Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua

La Hermandad de Torreblanca presenta en su cortejo dos pasos. El primero muestra a Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, obra del imaginero Jesús Méndez Lastrucci de 1991. El segundo lleva a María Santísima de los Dolores, talla de José María Gamero Viñau de 1988. El misterio que acompaña al Cristo fue realizado por Juan Antonio Blanco Ramos.

Esta hermandad surge como fusión de dos corporaciones en 1992: una agrupación parroquial que rendía culto a la Virgen de los Dolores y a San Antonio de Padua (fundada en 1987) y un grupo de fieles que desde 1991 veneraba a Jesús Cautivo. El 19 de abril de 1994, el arzobispo Carlos Amigo Vallejo aprobó las reglas de la actual hermandad, siendo la primera vez que el arzobispado erigía una corporación que no realizaba estación de penitencia a la Catedral de Sevilla.

Número de nazarenos : 650

: 650 Capataz : Miguel Ángel Castillo

: Miguel Ángel Castillo Música

Agrupación Musical La Sentencia (Jerez de la Frontera) tras el Cristo

Banda de Música AFC Nuestra Señora de Las Nieves (Olivares) tras la Virgen

Itinerario de Torreblanca

Salida (16:45 h) - Párroco Antonio Olmo - Plaza del Platanero - Ébano - Abedul - Pino - Encina - Pino - Torregorda - Torresquevedo - Torrellana - Torre Bermeja - Torrenaharro - Plaza del Inmaculado Corazón de María - Torrenueva - Torrevieja - Torrelaguna - Torrecuadada - Torre del Río - Torregrosa - Torrescarcela - Torremayor - Torregorda - Torremocha - Torre del Campo - Plaza Salvador Valverde - José Muñoz San Román - Drago - Plaza Ciclamor - Cedro - Plaza de las Acacias - Párroco Antonio Olmo - Entrada (2:00 h)

Hermandad de San José Obrero

Hermandad de San José Obrero el Sábado de Pasión / José Ángel

Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental y de Gloria de San José Obrero, San Francisco de Paula e Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de los Dolores

La Hermandad de San José Obrero procesiona con dos pasos. El primero muestra a Nuestro Padre Jesús de la Caridad, primera obra del escultor Fernando José Aguado Hernández, incorporado como titular en 2012. El segundo presenta a Nuestra Señora de los Dolores, primera imagen tallada por Luis Álvarez Duarte en 1962.

Esta corporación fue fundada por un grupo de feligreses en la parroquia homónima a comienzos de 1960. El 19 de marzo de ese mismo año, festividad de San José, la talla del santo fue entronizada en la parroquia tras una procesión solemne. En septiembre de 2008, la hermandad procesionó por primera vez por las calles de la feligresía y en 2010 se estrenó el paso de palio de la Virgen de los Dolores en su primera fase.

Número de nazarenos : 500

: 500 Capataz : Antonio Manuel Santiago Cabello

: Antonio Manuel Santiago Cabello Música

Agrupación Musical María Santísima de Las Angustias en la Cruz de Guía

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud tras el paso de Cristo

Banda Municipal de Coria del Río tras la Virgen

Itinerario de San José Obrero

Salida (17:00 h) - Samaniego - Antonio Filpo Rojas - Venecia - Urquiza - Arroyo - Joaquín Morales y Torres - Mateos - Verónica - Cristo de las Cinco Llagas - Sol - Madre Isabel de la Trinidad - María Auxiliadora - Carretera de Carmona - San Juan Bosco - Jabugo - Pinta - Mamá Margarita - Francisco de Ariño - Maestro Gómez Zarzuela - José María de Mena - Vicente Alanís - Arroyo - Guanahani - Luis Álvarez Duarte - Nicasio Gallego - Iriarte - Samaniego - Entrada (00:40 h)

Hermandad de La Milagrosa

Una imagen de la Hermandad de la Milagrosa. / Joaquín Corchero

Hermandad Sacramental, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón, María Santísima del Rosario y San Juan Evangelista

La Hermandad de La Milagrosa presenta en su cortejo a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón, talla realizada por José Antonio Navarro Arteaga en 2008, y a María Santísima del Rosario, obra de Francisco Buiza de 1963.

Esta corporación tiene su origen en la devoción al Rosario que se inicia en la barriada de Ciudad Jardín en los años sesenta. En 1998 salió por primera vez la Virgen en procesión junto a la Divina Majestad, y en 2005 lo hizo bajo palio durante el Domingo de Pasión. En 2008 se convirtió en agrupación parroquial, y el 30 de noviembre de 2015, durante la función solemne a la Virgen de la Medalla Milagrosa, el arzobispo Juan José Asenjo anunció que la agrupación pasaba a ser hermandad de penitencia.

Número de nazarenos : 325

: 325 Capataz : Ricardo López Ruiz "Almansa"

: Ricardo López Ruiz "Almansa" Música

Agrupación Musical María Santísima del Rocío en la Cruz de Guía

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención tras el misterio

Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla tras el palio

Itinerario de La Milagrosa

Salida (16:30 h) - Avda. de La Ciudad Jardín - Cardenal Rodrigo de Castro - Antonio de Nebrija - Almotamid - Arzobispo Salcedo - Alfonso XI - Gran Plaza - Avda. de Eduardo Dato - Hospital de San Juan de Dios - Calle San Juan de Dios - Espinosa y Cárcel - Santa María Mazzarello - Villegas Marmolejo - Parque Federico García Lorca - Marqués de Nervión - Fernández de Ribera - Avda. de La Ciudad Jardín - Entrada (00:00 h)

Hermandad del Divino Perdón

Los titulares de la hermandad del Divino Perdón de Alcosa. / Pedro Sánchez

Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de María Santísima de la Purísima Concepción, Santo Cáliz de Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón y Beata Ana María de Javouhey

La Hermandad del Divino Perdón procesiona con sus dos imágenes titulares: Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón, que representa a Cristo con la cruz a cuestas, y María Santísima de la Purísima Concepción bajo palio.

Ambas imágenes son obra del imaginero José Antonio Navarro Arteaga, siendo el Señor de 2001 y la Virgen de 2002. La hermandad surgió por la inquietud de un grupo de cofrades del barrio del Parque Alcosa, que tras varias reuniones fundaron una pro-hermandad. El 22 de febrero de 1994 fue erigida como agrupación parroquial, y el 19 de marzo de 2000 se dio lectura al decreto de erección canónica como hermandad de penitencia.

Número de nazarenos : 250

: 250 Capataz : Juan Manuel López Díaz

: Juan Manuel López Díaz Música

Agrupación Musical Virgen de los Reyes tras el Cristo

Banda del Rosario de Sanlúcar la Mayor tras la Virgen

Itinerario del Divino Perdón

Salida (17:30 h) - Escritor Alfonso Grosso - Carmen Conde - Avda. Ildefonso Marañón Lavín - Avda. Las ONG - Avda. Turia - Avda. Ciudad de Chivas - Ciudad de Alfafar - Ciudad de Paterna - Ciudad de Picasent - Nuestra Señora de los Desamparados - Ontur - Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón - Avda. Ciudad de Chivas - Avda. Ildefonso Marañón Lavín - Plaza del Obradoiro - Aparcamiento junto al Colegio Arrayanes - Avda. Ciudad de Chivas - Emilia Barral - Escritor Alfonso Grosso - Entrada (1:00 h)

Santo Ángel

El Cristo de los Desamparados del Santo Ángel en la Semana Santa de Sevilla 2024. / José Luis Montero

Santísimo Cristo de los Desamparados, María Santísima de la Salud, Santo Lignum Crucis, San Juan de la Cruz y Santo Ángel Custodio

Segunda salida del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel, una genial obra de Juan Martínez Montañés. La cita vuelve a ser a las seis desde la calle Rioja. La agrupación carmelita recorre las principales calles del centro de la ciudad. Una estampa muy recomendable para el Sábado de Pasión.

Rondarán las 400 personas las que integren el cortejo que acompaña al crucificado de Montañés. En su segunda salida procesional, después de su estreno en esta jornada de vísperas el año pasado, la corporación presenta varios estrenos para la presente edición.

Número de acompañantes : Cerca de 400 personas

: Cerca de 400 personas Capataces : Hermanos Villanueva

: Hermanos Villanueva Música: Banda de música de la Puebla del Río

Itinerario del Santo Ángel

Salida (18:00 h), discurriendo por la Plaza de la Magdalena, San Pablo, Zaragoza, Doña Guiomar, Plaza del Molviedro, Castelar, García de Vinuesa, Alemanes, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Plaza del Salvador, Sagasta, Jovellanos, Tetuán y Rioja. La entrada está prevista para las 22:00 horas.

Agrupación Parroquial Rosario de San Jerónimo

El Nazareno y la dolorosa del Rosario de esta agrupación parroquial / Agrupación Parroquial

La historia de esta agrupación comienza en 1979, cuando la imagen de la Virgen del Rosario llega desde el convento de las Hermanas de la Cruz en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). A partir de entonces, un grupo de fieles, guiados por el párroco, inició los trámites necesarios para formar una hermandad de carácter glorioso.

Hasta el año 2011, cuando se constituye como pro-hermandad, la imagen de la Virgen participaba en procesiones en posición sedente. A partir de 2012, ya como pro-hermandad, comienza a salir en procesión de pie y con atributos que evocan el dolor. El 17 de enero de 2015, la agrupación alcanza el reconocimiento como agrupación parroquial. En ese momento se incorporan dos nuevas imágenes titulares: un Cristo y una Dolorosa. Esto hace que la Virgen del Rosario recupere su carácter glorioso.

Nuestro Padre Jesús del Amor en su Divina Misericordia fue esculpido por Mariano Sánchez del Pino en 2015. Fue bendecido el 19 de diciembre de ese mismo año, con la Hermandad del Museo como madrina, representada por su hermano mayor, Alfonso Gentil.

María Santísima de la Salud es obra también de Mariano Sánchez del Pino, realizada en 2010. Fue bendecida el 21 de febrero de 2016 y donada por varios hermanos de la comunidad.

Número de acompañantes : Cerca de 150 personas

: Cerca de 150 personas Capataces : Alfonso Morillo y Vicente Nieto en el primero; Jesús Lozano y Álvaro Infantes, en el segundo.

: Alfonso Morillo y Vicente Nieto en el primero; Jesús Lozano y Álvaro Infantes, en el segundo. Música: el Nazareno de la Algaba en el Cristo y el Nazareno de Rota en el palio.

Itinerario de San Jerónimo

Salida Parroquia Nuestra Señora del Rosario (17.30 horas), C/ Mejillón, C/ Calamar, C/ Esturión, C/ Salmón, C/ Mejillón, Glorieta de Cataluña, C/ Navarra, bajada de la Papachina (al lado calle Lamprea), plaza de la Papachina, C/ Marruecos, C/ Traviesa, C/ Cantina, Parque Campillo, C/ Riopiedra, C/ Navarra, C/ Mejillón, C/ Salmón-Boquerón, C/ Tiburón, Parroquia Nuestra Señora del Rosario (entrada del palio: 00:30).