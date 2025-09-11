Las dos veces que Manuel Pellegrini intentó fichar a Alexis Sánchez: "No te los venden"

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla Fútbol Club ha removido muchos sentimientos en los aficionados del fútbol. Pese a que el chileno insiste en que la edad es un número y que tiene mucho que demostrar en Nervión, parte del sevillismo duda de lo que pueda aportarle a un equipo en el que todo plus ofensivo es bienvenido. Después de un año donde una serie problemas personales con el técnico de Udinese le han privado de tener más protagonismo, el ex del Fútbol Club Barcelona llega al Ramón Sánchez-Pizjuán con ganas de reivindicarse y dar la cara por un proyecto que ha apostado por él. Sin embargo, esta no es la única vez que el de Tocopilla ha estado vinculado con un club de la capital hispalense.

Manuel Pellegrini nunca ha ocultado su admiración por su compatriota Alexis, al que hace pocos días colocó en su podio de jugadores de la última época dorada de La Roja. El jugador sevillista dijo en su presentación que el entrenador del Real Betis Balompié es "un señor de fútbol", demostrando que el sentimiento es recíproco por su parte. Hace seis años que Juan Ignacio Pellegrini, hijo del técnico, reconoció que su padre había estado interesado en hacerse con los servicios del futbolista mientras entrenaba al Manchester City unas "200 veces". Arturo Vidal y Claudio Bravo componían, además del top 3 anteriormente mencionado, el trío de sueños que el chileno nunca pudo conseguir durante su primera etapa en Inglaterra: "Trató de llevar a Alexis y a Arturo. No te los venden. Tratar de sacar a Claudio Bravo del Barcelona era imposible. Son jugadores de clase mundial, quién no los quisiera tener. El problema es que no se pueden sacar".

/ Robert Perry / Efe

Intentona verdiblanca

Hace apenas unos meses, en una entrevista concedida a RedGol, Manuel Pellegrini reconocía que Alexis Sánchez era una debilidad personal y que había intentado hacerse con sus servicios apoyado por Claudio Bravo quien, además de compañero de selección, era íntimo amigo del ahora futbolista del Sevilla Fútbol Club: "Llamé a Alexis y se lo dije, que era el momento de llegar al Betis. Sabía además que Claudio Bravo tenía buena relación con él y le dije que lo llamara, pero Alexis tomó otra decisión, tiene derecho para tomar lo mejor que piense para su carrera". Esta negociación terminó siendo infructuosa y finalizó con el ariete en Italia, primero en el Inter de Milán y más tarde en el Udinese.

El destino y el azar han querido que los caminos de ambos chilenos terminen cruzándose, aunque en lados opuestos de Sevilla. Habrá que esperar hasta el fin de semana del 30 de noviembre para ver el primer enfrentamiento entre ambos, fecha en la que se jugará el primer Gran Derbi de la temporada. Hasta entonces, solamente queda esperar y ver cómo avanza el curso para Pellegrini y Alexis en dos situaciones totalmente contrapuestas pero destinadas a encontrarse.