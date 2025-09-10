Alineación probable del Sevilla para recibir al Elche: vida nueva

Han pasado 17 meses desde que el Sevilla Fútbol Club consiguiese dos victorias consecutivas en LaLiga. Los de Matías Almeyda, con la moral por las nubes tras sumar tres puntos que supieron a gloria ante el Girona, reciben en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un Elche que está siendo una de las sorpresas en este inicio liguero. El conjunto que dirige Eder Sarabia lleva dos empates, ante equipos europeos como son Real Betis y Atlético de Madrid, y una victoria en tres encuentros, datos que hacen presagiar que las espadas estarán en todo lo alto este viernes a partir de las 21:00. El técnico sevillista no podrá contar casi al 100% con los lesionados Chidera Ejuke, Joan Jordán y Akor Adams; siendo Gabriel Suazo la principal duda tras su periplo internacional con Chile.

Alfon y Suazo, los dos inscritos que fueron titulares en Gerona, se felicitan tras el gol del primero. / AFP7 | Europa Press

Incógnita defensiva

El fútbol es muy caprichoso, y Orjan Nyland pasó de villano a héroe para una afición que no pudo sino aplaudir la actuación del noruego en Montilivi hace casi dos semanas. Cuando parecía que Almeyda iba a darle el relevo a Odysseas Vlachodimos, el bonaerense volvió a apostar por el nórdico, que cuajó uno de sus mejores encuentros con la elástica blanquirroja ante el Girona. El costado derecho no debería ser un problema para el entrenador hispalense, que parece haber encontrado en Juanlu Sánchez su hombre de confianza, aunque la banda izquierda es una de las incógnitas que se plantean para este viernes. Con Suazo recién aterrizado después de jugar 180 minutos con Chile, el recuperado Oso podría tener la oportunidad de debutar en Primera División.

Otra duda que parece tendrá Matías Almeyda es la pareja de centrales de un Sevilla Fútbol Club que cuenta con ocho futbolistas para esta posición. Kike Salas, más aún tras su imperial partido en Girona, parece inamovible para el argentino, aunque su compañero en el eje de la zaga no está tan claro como hace dos semanas. La irrupción estelar de Andrés Castrín, obligado prácticamente a jugar por las bajas en defensa del cuadro sevillista, podría verse opacada por la llegada de César Azpilicueta o Fábio Cardoso, teniendo en cuenta además que tanto Tanguy Nianzou como Ramón Martínez ya se han recuperado de sus respectivas lesiones. A estos hay que sumar a Marcao y Nemanja Gudelj, aunque el serbio apunta más al mediocentro.

Almeyda, flanqueado por Castrín, Juanlu, Lukébakio y Carmona; los cuatro podrían ser titulares. / Juan Carlos Muñoz

Cambios necesarios

Batista Mendy apunta a la titularidad en un centro del campo necesitado de contundencia. El galo podría acompañar en el doble pivote a su compatriota Lucien Agoumé, capital en los planes de Almeyda durante todo el verano y el inicio del curso. Las marchas de Stanis Idumbo Muzambo y Dodi Lukebakio dejan un poco huérfana la zona de tres cuartos, que cuenta además con la baja de Chidera Ejuke por lesión. No es descabellado pensar que el técnico sevillista podría optar por 'los locos bajitos' para esta posición, formando una segunda línea ofensiva compuesta por Rubén Vargas, Alfon González y Peque Fernández.

En la delantera, Isaac Romero se postula como referencia de un Sevilla Fútbol Club que ansía volver a ver la mejor versión del lebrijano. Su gol en Montilivi debe ser clave para ganar confianza, más aún cuando Akor Adams parecía haberle ganado el puesto. La vuelta del nigeriano será un bendito problema para su entrenador, que deberá elegir entre las distintas variantes ofrecidas tras el mercado de fichajes. Además del argentino, el canterano hispalense tendrá que lidiar con un Alexis Sánchez que llega a la capital andaluza con la energía por las nubes y ganas de demostrar que no viene a Nervión para retirarse.

Isaac celebra su gol ante el Girona con Kike Salas / Sevilla FC

Alineación probable

Nyland; Juanlu, Kike Salas, Castrín, Oso; Mendy, Agoumé; Vargas, Peque, Alfon; Isaac Romero.