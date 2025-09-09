Horario y dónde ver el Sevilla FC - Elche CF: más que tres puntos

Después de ganar en Montilivi con un juego que nada tuvo que ver con la derrota ante el Getafe, la plantilla del Sevilla Fútbol Club quiere romper una racha que los lleva persiguiendo desde hace más de una temporada. Hay que remontarse a finales del curso 2023/2024 para encontrar la última vez que los hispalenses consiguieron encadenar dos victorias consecutivas, algo que los pupilos de Matías Almeyda quieren hacer este fin de semana ante el Elche. Los de Eder Sarabia se han convertido en una de las grandes sorpresas del inicio liguero, pues aún no conocen la derrota pese a ser un equipo recién ascendido. Tras empatar frente a Real Betis y Atlético de Madrid, el cuadro ilicitano derrotó en el Martínez Valero al Levante, firmando así cinco puntos de nueve posibles en su regreso a Primera División.

Las mejores fotos del Elche - Betis / AFP 7 | Europa Press

Horario del encuentro

El partido entre Sevilla Fútbol Club y Elche Club de Fútbol se disputará este viernes 12 de septiembre a partir de las 21:00. A los blanquirrojos no se les da nada mal el combinado valenciano, que nunca ha sido capaz de ganar como visitante en la capital hispalense. 17 victorias y siete empates en feudo nervionense son el balance de las 24 ocasiones en las que ambos equipos se han visto las caras. El estadio ilicitano, por el contrario, es un terreno pantanoso para el combinado andaluz, que ha caído en doce ocasiones, cosechando seis triunfos y otros seis choques que terminaron en tablas.

Dónde ver el partido

Además de en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la página web de Diario de Sevilla, el duelo podrá seguirse a través de DAZN, M+ LaLigaTV y LaLiga TV Bar. La última vez que Sevilla y Elche se vieron las caras fue en la jornada 36 del curso 2022/2023, cuando los de José Luis Mendilibar estaban a una semana de proclamarse heptacampeones de la UEFA Europa League. Un tempranero gol de Erik Lamela en el Martínez Valero, cuando el balón llevaba apenas diez minutos en juego, terminó siendo inútil a la postre debido a la expulsión de Pape Gueye en el 18 que dejó a los hispalenses con uno menos sobre el césped ilicitano. Tete Morente empató el encuentro en el 25, quedándose así el marcador hasta el término del mismo.

Las fotos del Elche-Sevilla de Liga / EFE

Viejos amigos

El choque de este viernes estará marcado además por el regreso de Rafa Mir y Adrià Pedrosa al Ramón Sánchez-Pizjuán. El delantero murciano parece haber caído de pie en el Elche, marcando dos goles en sus tres primeros partidos como futbolista del combinado valenciano. La famosa 'ley del ex' acecha el coliseo nervionense, y la afición sevillista espera que los que han sido miembros de su plantilla hasta hace pocas semanas no tengan fortuna de cara a puerta en un duelo con mucho picante.