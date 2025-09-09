DIRECTO
Matías Almeyda quiere conseguir su segunda victoria consecutiva al frente de un Sevilla Fútbol Club que, de momento, únicamente tiene a tres jugadores en la enfermería. El argentino no podrá contar con los lesionados Chidera Ejuke, Akor Adams y Joan Jordán; siendo la mayor duda el chileno Gabriel Suazo, que jugará en la madrugada del martes al miércoles con su selección antes de regresar a la capital hispalense.

