El pique entre Marcao y Almeyda termina con un pasillito para el entrenador del Sevilla

El técnico argentino ha sido uno más en el inicio de la segunda sesión de entrenamiento de la semana

Marcao, desenfocado en primer plano, es observado por Almeyda en la sesión de este jueves. / Juan Carlos Vázquez

El Sevilla Fútbol Club sigue inmerso en la preparación del choque ante el Elche de este próximo viernes. Matías Almeyda, que podrá contar con casi todos sus jugadores para el encuentro, ha sido uno más en el inicio del entrenamiento tras un pique con Marcao. Técnico y futbolista han comenzado un juego que consistía en no dejar caer el balón, uniéndose finalmente el resto de la plantilla y 'castigando' con un pasillito al que fallaba, algo de lo que no se ha librado el entrenador bonaerense.

