Los equipos a los que César Azpilicueta rechazó para firmar por el Sevilla: uno de ellos, de Champions

Sin duda, el cierre de mercado del Sevilla Fútbol Club no ha dejado indiferente a nadie. Los hispalenses, necesitados de refuerzos de cara a una temporada en la que el objetivo parece ser no sufrir tanto para lograr la permanencia, incorporaron a cuatro jugadores en los últimos compases de una ventana de traspasos bastante ajetreada. Además del bombazo que supuso la llegada de Alexis Sánchez a la capital andaluza, no deja de ser sorpresivo el fichaje de César Azpilicueta por el combinado nervionense. El que fuera jugador del Atlético de Madrid hasta este mismo verano ha recalado gratis en la entidad blanquirroja, firmando por una temporada más otra opcional que estará sujeta a su rendimiento. Sin embargo, esta no era la única oferta que el navarro tenía encima de la mesa.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, Azpilicueta rechazó sendas propuestas de Getafe CF y Villarreal este mismo verano. Las negociaciones entre el defensor y el Sevilla se llevaban sucediendo desde finales de julio, siendo Antonio Cordón y Matías Almeyda dos puntales para terminar de convencer al jugador. Pese al mal momento que atraviesa el combinado hispalense, el de Zizur Mayor optó por declinara los azulones, que le ofrecían continuar su carrera en la Comunidad de Madrid, lugar donde ha pasado gran parte de su vida, y al cuadro groguet, que esta temporada disputará la Champions League. Esta decisión es, cuanto menos, sorpresiva, aunque podría haberse dado debido al rol que tendría en el submarino amarilo.

César Azpilicueta entrenando con el Sevilla FC / Juan Carlos Vázquez

Marcelino ha perdido este mismo verano a Raúl Albiol, desvinculado del Villarreal para firmar por el Pisa italiano, por lo que César Azpilicueta podría haber ocupado el hueco que dejaba el campeón del mundo. Disputar minutos residuales y ser más una figura de respaldo que un jugador no convencía al navarro, que tenía en Nervión la promesa de coger unos galones necesarios en un vestuario carente de líderes. En sus primeros días como sevillista ya se ha notado el respeto que provoca el veterano futbolista en una plantilla joven, algo clave especialmente para una defensa formada en su mayoría por canteranos.

Matías Almeyda tiene ahora en su mano la decisión de cómo tratar a un jugador que parece haberse integrado sin problemas en el Sevilla Fútbol Club. Aún se desconoce si Azpilicueta será titular indiscutible o si el técnico bonaerense decidirá cambiar su formación para jugar con una defensa de tres, algo que no sólo beneficiaría al navarro, sino también a un Kike Salas que gracias a su imperial actuación ante el Girona se ganó seguir partiendo de inicio.