El Sevilla prepara el encuentro ante el Elche con ocho ausencias y dudas en el once

El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado por primera vez en una semana marcada por las distintas ruedas de prensa y el choque del viernes ante el Elche. Los hispalenses buscarán su segunda victoria consecutiva tras derrotar al Girona en Montilivi, algo que no ocurre desde la jornada 32 de la temporada 2023/2024. Para el duelo ante el combinado ilicitano, Matías Almeyda no podrá contar de momento con los lesionados Chidera Ejuke, Akor Adams y Joan Jordán; aunque a ninguno de los futbolistas debe quedarles mucho al margen de sus compañeros.

Tampoco han estado presentes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios los internacionales Orjan Nyland, Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj y Rubén Vargas, convocados con sus respectivas selecciones en este parón. El lateral chileno es una de las dudas de cara al once de este fin de semana, ya que jugará la madrugada del martes al miércoles con el combinado nacional sudamericano. Oso, que regresó la pasada semana a los entrenamientos, podría partir de inicio en un choque donde la afición hispalense espera volver a celebrar una victoria de los suyos en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Alfon y Suazo realizan un ejercicio físico en el entrenamiento del miércoles. / Juan Carlos Vázquez

Las sensaciones son positivas en el Sevilla Fútbol Club de cara al partido frente al Elche. Las incorporaciones que han aterrizado en la capital andaluza en el cierre de mercado llegan a la entidad nervionense para reforzar una plantilla cuyo objetivo sigue siendo la salvación tras dos años complicados. El poco gasto por parte de la dirección deportiva en esta ventana de traspasos invita a pensar que, de lograrse la permanencia, los blanquirrojos estarían más cerca aún de lograr la estabilidad económica que les permita fichar con tranquilidad para regresar a la zona noble de la tabla.

Aún parece pronto para saber qué once colocará sobre el verde un Matías Almeyda que ahora sí cuenta con distintas variantes para dar con la tecla y ser capaz de sumar puntos a un casillero que, de momento, ya va mejor que en los tres últimos cursos. Después del duelo ante el cuadro ilicitano, los blanquirrojos visitarán al Alavés en Vitoria, recibirán al Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán y cerrarán el mes de septiembre en Vallecas frente a un Rayo que este año disputará competición europea tras lograr clasificarse para la UEFA Conference League.