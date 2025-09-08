El Sevilla Fútbol Club sigue preparando el encuentro del próximo viernes ante el Elche con todas sus últimas incorporaciones. Los de Matías Almeyda parecen haber encontrado nuevos líderes en Alexis Sánchez y César Azpilicueta, que se han integrado con mucha facilidad en la plantilla blanquirroja. Los veteranos futbolistas han tomado las riendas en un vestuario carente de líderes, siendo este uno de los motivos por los que se ha acometido su fichaje.