Guardiola admite que Jesús Navas es uno de los mayores errores de su carrera

Pese a su retirada, el nombre de Jesús Navas González sigue vigente en la actualidad fubolística. El de Los Palacios ha sido un referente para muchos aficionados del deporte rey tanto por su rendimiento a nivel de clubes como con la selección española. Sin embargo, nada se compara al sentimiento que genera en torno al club de su vida, el Sevilla Fútbol Club. 16 temporadas y media como miembro de la primera plantilla hispalense han convertido al lateral en una leyenda, siendo parte importante en dos de las tres etapas doradas de este siglo XXI en clave sevillista.

Aunque pasó prácticamente toda su vida en Nervión, el palaciego militó cuatro años en el Manchester City, equipo donde se granjeó una fama a nivel mundial y en el que consiguió levantar la Premier League, siendo además su reconversión a lateral de la mano de uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Pep Guardiola, que dirigió a Navas durante su último año en Inglaterra, ha concedido una entrevista en el programa 'Adiós a Txiki' donde ha reconocido que el tempranero adiós al canterano sevillista ha sido uno de los grandes errores de su carrera como técnico.

Pep Guardiola atiende a la prensa en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Antonio Pizarro

Cuestionado acerca de qué futbolista no tenía que haber salido del Manchester City, el de Santpedor fue totalmente sincero con una respuesta que no ha dejado indiferente a nadie: "Me quedo con un nombre menos obvio: Jesús Navas. Debería haberse quedado más tiempo con nosotros". Es curioso ver como, pese a la ingente cantidad de jugadores de nivel internacional que han pasado por el combinado inglés, para Guardiola fue un error dejar marchar al exjugador del Sevilla Fútbol Club, que terminaría regresando a la capital hispalense para consagrarse como la leyenda que ha terminado siendo.

El palmarés de Jesús Navas y su participación en todas las plantillas en las que ha militado a lo largo de su extensa carrera deja claro que siempre ha sido un futbolista de talla mundial al que los reconocimientos le han llegado en el ocaso de su aventura como futbolista. Siendo clave en la consecución del Mundial con la selección o de las distintas UEFA Europa Leagues que levantó con el Sevilla, no es de extrañar el pensamiento de un Guardiola que sabe podría haber aprovechado más al Duende de Los Palacios.