Estos son los dorsales del Sevilla para la temporada 2025/2026

El tema de los nombres en las camisetas de fútbol es algo que no pasa de moda por muchos problemas que, en corto o largo plazo, puedan generar. Los aficionados siempre se muestran ansiosos por decorar su indumentaria con el dorsal de su jugador favorito, aunque esto puede jugar malas pasadas, como lo que habrán sentido esos fanáticos que este año hayan decidido lucir en la elástica del Sevilla Fútbol Club con Dodi Lukebakio y el número '10' en la espalda. La marcha del belga, un varapalo en general para el sevillismo, dejaba huérfano uno de los huecos más icónicos en la plantilla, aunque el combinado nervionense ha tardado poco en encontrarle dueño.

Las flamantes incorporaciones de la entidad blanquirroja ya tienen dorsales para esta temporada 2025/2026. Ya se conocía, debido a su convocatoria para los partidos de pretemporada y el choque en Montilivi frente al Girona, que Odysseas Vlachodimos sería el número 1, Alfon González el 17 y Gabriel Suazo el 12. Las dudas residían en los últimos fichajes del club hispalense, ya que hasta cuatro jugadores firmaron su contrato en los últimos coletazos de un mercado de fichajes frenético. César Azpilicueta, que apunta a ser uno de los capitanes de este nuevo Sevilla, hereda el dorsal 3 de Adrià Pedrosa, cedido al Elche por una temporada. En el caso de Batista Mendy, el francés será el nuevo 15 del cuadro andaluz, número que la pasada campaña lució el nigeriano Akor Adams.

Alexis Sánchez, penúltimo fichaje del Sevilla Fútbol Club en este mercado de fichajes, toma el testigo de Dodi Lukebakio con el 10 a la espalda, número de gran importancia en la historia del cuadro sevillista y que han lucido jugadores como Diego Armando Maradona, José Antonio Reyes, Éver Banega o Iván Rakitic. Fábio Cardoso, que llega a Nervión para paliar las bajas en defensa, lucirá el 19 que en estos últimos años llevaran dos laterales izquierdos como son Valentín Barco y Marcos Acuña.

Ramón Martínez, una de las grandes dudas de la temporada al no saber si se marcharía cedido o se quedaría como miembro de la primera plantilla, será el nuevo 22 del conjunto andaluz, número que dejara este mismo verano Loïc Badé tras su venta al Bayer Leverkusen. El canterano hispalense tendrá por delante la misión de reencontrarse con su mejor versión si quiere pelear un puesto en el once inicial de Matías Almeyda, que parece haber encontrado a su pareja de centrales en la combinación Kike Salas - Andrés Castrín.