El recuerdo de Alexis Sánchez que puede marcar su paso por el Sevilla: "Voy a dejar mi ego y mi orgullo a un lado"

Algunos aún no conciben que Alexis Sánchez sea parte de la plantilla del Sevilla Fútbol Club en esta temporada 2025/2026. El chileno, histórico jugador de Fútbol Club Barcelona, Arsenal o Manchester United entre otros equipos, llega libre procedente del Udinese, equipo que le dio la oportunidad de saltar a Europa cuando aún militaba en el fútbol sudamericano. El 'Niño Maravilla' ha aterrizado en Nervión para ser un complemento en ataque que Matías Almeyda pueda utilizar para solventar situaciones adversas, algo que se antoja bastante necesario de cara a un curso en el que las dinámicas positivas serán una parte fundamental del mismo.

Sin embargo, a nadie se le escapa que Alexis no llega al Sevilla para ser la referencia ofensiva de su nuevo equipo. El ariete, tal y como reconoció en la rueda de prensa para analizar el mercado de fichajes Antonio Cordón, es un "complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario". Con la incorporación del veterano futbolista se espera, además de goles, que pueda "enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que entendemos, necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial", según apuntaba el director deportivo sevillista. Pese a que esta situación pueda parecer complicada para un histórico del balompié, no será la primera vez que el chileno tenga que lidiar con la incomodidad del banquillo.

En una entrevista concedida en 2023 al medio 24 Horas, Alexis Sánchez reconocía lo complicado que había sido para él afrontar un año en el Inter de Milán donde Lautaro Martínez y Romelu Lukaku contaban con el favor de Antonio Conte: "Ellos estaban haciendo goles y yo pensaba que el míster no me ponía aunque hiciese las cosas bien. En un momento discutí con Conte echándole en cara que no me ponía, y me puse a reflexionar. Pensé que estaba mal, que tenía que dejar mi ego y mi orgullo a un lado. Ahí pensé que tenía 15 minutos para demostrar que podía ser mejor que los otros. Amo este deporte, y por cómo lo amo tengo que demostrárselo en 15 minutos".

Esta última frase, por utópica que parezca, se convirtió en una realidad para Alexis Sánchez cuando Conte le dio la oportunidad tan sólo unos días después: "Perdíamos 1-0 cuando entré. Gol y asistencia a Lautaro para ganar 1-2. Al siguiente partido salí de titular y en mi cabeza estaba que tenía que ser el mejor, no tenía margen de error. Yo sabía que si fallaba a Conte en un pase me sacaba. Metí dos goles. Fue, me dio la mano, nada que decir". Pese a ser una situación claramente distinta a la que atravesaba el Inter de Milán en aquel momento, la vivencia del chileno invita a pensar que es conocedor de cual será su rol en el Sevilla Fútbol Club, aprovechando las oportunidades que se le presenten para aportar a un equipo en el que todos los jugadores deben remar en la misma dirección.