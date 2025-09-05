Puado se retracta sobre su posible fichaje por el Sevilla FC: "A mí no me da ningún tipo de pudor"

Acabado el mercado de fichajes, siempre quedan retales de algunos culebrones pasados. En el caso del Sevilla Fútbol Club, que firmó a tres jugadores en el último día de mercado, uno de los nombres propios de esta pasada temporada es el de Javi Puado, capitán del RCD Espanyol. El de Barcelona ha estado fuertemente vinculado al combinado hispalense debido a la finalización de su contrato con el conjunto perico, aunque él mismo quiso desmentir los rumores tras el encuentro entre los suyos y el Real Valladolid que finalizó con victoria blanquiazul gracias a un gol del propio capitán.

Sin apenas hueco para las especulaciones, Puado firmó con la entidad catalana hasta 2030, renovando así su compromiso por cinco años más. Apodado como 'El Capitán ideal' debido a su firme compromiso con su club y el amor que ha demostrado siempre por el equipo de su vida, parecía que el nombre del Sevilla y el del futbolista no volverían a vincularse, aunque el mes de septiembre ha dejado el último capítulo de esta extensa historia. En una entrevista concedida a RAC 1, el jugador espanyolista respondió sin tapujos a las cuestiones planteadas sobre estos últimos meses.

Los espanyolistas celebran el primer gol con su autor Puado a la cabeza. / Andreu Dalmau (Efe)

Héroe con raíces

Pese a que había varios clubes interesados en hacerse con sus servicios, Puado recordó el mensaje que había dejado claro a lo largo de toda la pasada campaña: "Yo ya dije que mientras el Espanyol estuviera en Primera División, mi prioridad era quedarme aquí". Consciente de que es "el club que me lo ha dado todo, al que quiero, en el que he tenido la suerte de poder jugar desde juveniles hasta el primer equipo, en el que he pasado por momentos buenos y malos", el capitán perico reconoció su alegría tras lograr la salvación: "Al final lo pudimos conseguir y en aquel momento mi prioridad fue quedarme".

Cuestionado acerca de su vinculación con el Sevilla Fútbol Club, Puado volvió a asegurar que "era mentira. Me lo preguntaron cuando se decía qué estaba hecho y era totalmente mentira. Yo fui sincero y dije la verdad, que no había nada". Sin embargo, esta afirmación es una verdad a medios, pues el futbolista del conjunto catalán reconoció la existencia de contactos con la entidad blanquirroja: "Es verdad que hablamos, pero ya está, no hubo nada más. Lo que sale muchas veces en la prensa no es real y a mí no me da ningún tipo de pudor decir si algo es verdad o no".

El delantero Javi Puado celebra su segundo gol ante el Oviedo. / Toni Albir

Es innegable que la incorporación de Javi Puado hubiera sido positiva para el Sevilla, necesitado además de jugadores creativos y con desborde en la parcela ofensiva. Sin embargo, estos contactos nunca llegaron a más al sellarse la permanencia del Espanyol. Con la temporada recién empezada, solamente queda esperar y ver cómo le va a las tres parte de esta historia, siendo los pericos una de las grandes sorpresas del inicio de curso tras conseguir siete puntos de nueve posibles gracias a sus victorias sobre Atlético de Madrid y Osasuna, sumándose al empate ante la Real Sociedad.