Almeyda recupera a dos futbolistas y suma Alexis Sánchez a su causa, pero 'cede' a un titular

El Sevilla Fútbol Club ha realizado este jueves su cuarta sesión de la semana, previa a los dos días de descanso que tendrán los jugadores de la primera plantilla. Matías Almeyda, que ha abierto el entrenamiento media hora más de lo habitual, ha podido contar con Ramón Martínez y Djibril Sow tras superar sus respectivas lesiones. El regreso del central supone un bendito problema para el técnico argentino, que deberá elegir entre su amplia variedad de centrales para el duelo ante el Elche del próximo viernes 12 de septiembre. Andrés Castrín, que ha sido capital para el bonaerense en este inicio de campaña, se ha ausentado de la sesión al igual que un Alberto Flores que parece tener su presencia asegurada este sábado en el Europa - Sevilla Atlético.

Sin embargo, la gran novedad ha sido el primer entrenamiento de Alexis Sánchez junto a sus compañeros. El chileno es, sin duda, uno de los movimientos más sorpresivos de este mercado de fichajes, llegando a la capital hispalense de la mano de un Almeyda que confía en su aportación para la parcela ofensiva del club blanquirrojo. Con la duda de si Akor Adams llegará, Isaac Romero apunta a la titularidad en la próxima jornada liguera, aunque no sería descabellado pensar que el exjugador del Fútbol Club Barcelona pudiera contar con minutos frente al combinado ilicitano. Al igual que el delantero nigeriano, Joan Jordán y Chidera Ejuke se han ausentado de la sesión por problemas físicos, sumándose así a las bajas de Orjan Nyland, Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo y Rubén Vargas; estos por encontrarse concentrados con sus respectivas selecciones.

Alexis Sánchez durante su primer entrenamiento con el Sevilla FC / Juan Carlos Vázquez

Las piezas parecen irle encajando a Matías Almeyda, que consiguió romper una racha de cuatro temporadas con su victoria ante el Girona. El Sevilla Fútbol Club, que lleva sin ganar dos partidos ligueros consecutivos desde el final de la temporada 2023/2024, afronta ahora el reto de no recaer en la mala dinámica que venía arrastrando estas últimas campañas. El Ramón Sánchez-Pizjuán deberá convertirse en ese fortín inexpugnable que fuera antaño para lograr quedarse con la mayoría de puntos este curso, calmando así la crispación y el tenso ambiente que siguen rodeando a la entidad nervionense. A la espera de que José María del Nido Carrasco comparezca ante los medios de comunicación para hacer su balance del mercado y el inicio de la etapa del técnico argentino, la hinchada blanquirroja solamente le pide a los suyos seguir sumando para alejar fantasmas y recuperar sensaciones en un año lleno de cambios.