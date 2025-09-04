Matías Almeyda ha decidido abrir el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club más allá de los 15 minutos habituales a la prensa, por lo que se han podido tener imágenes poco usuales del mismo. En el ejercicio de posesión y pase que se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia, Alexis Sánchez ha sido uno de los grandes protagonistas, demostrando en su primera sesión que la calidad sigue intacta pese a las dudas generadas por su edad.