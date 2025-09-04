SUCESOS
Una niña de 11 años fallece al caerse desde la terraza de su piso en Sevilla

Alexis brilla en un entrenamiento marcado por un detalle de Matías Almeyda

El Sevilla Fútbol Club continúa preparando el choque de la cuarta jornada liguera ante el Elche

Alexis Sánchez, el 'hombre maravilla' que quiere triunfar en Nervión

Alexis Sánchez durante su primer entrenamiento con el Sevilla FC / Juan Carlos Vázquez

Matías Almeyda ha decidido abrir el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club más allá de los 15 minutos habituales a la prensa, por lo que se han podido tener imágenes poco usuales del mismo. En el ejercicio de posesión y pase que se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia, Alexis Sánchez ha sido uno de los grandes protagonistas, demostrando en su primera sesión que la calidad sigue intacta pese a las dudas generadas por su edad.

También te puede interesar

Lo último

stats