Este es el calendario de los internacionales del Sevilla FC

La semana ha sido frenética para el Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses dieron por terminado el mercado de fichajes el pasado lunes 1 de septiembre a las 23:30 después de rescindir el contrato a Kelechi Iheanacho, hueco que se aprovechó en el combinado hispalense para inscribir a Alexis Sánchez en LaLiga. El chileno se sumaba de esta forma a las altas de Batista Mendy y Fábio Silva, siendo el tercer refuerzo en el último día de mercado para un equipo que buscará tras el parón de selecciones su segunda victoria consecutiva en competición regular.

Pese a las altas de sus nuevas incorporaciones, entre ellos un César Azpilicueta cuya llegada ha sido una de las grandes sorpresas del mercado nacional, Matías Almeyda ha perdido a cinco jugadores debido a sus distintos compromisos internacionales. La portería ha sido la parcela más sacrificada, ya que tanto Orjan Nyland como Odysseas Vlachodimos se han marchado con sus respectivas selecciones en este primer parón del curso. Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj y Rubén Vargas son los otros tres futbolistas que se han marchado con sus respectivos combinados nacionales, formando parte de una lista en la que ya no están los exsevillistas Dodi Lukebakio, Stanis Idumbo o Loïc Badé.

Nyland pasa el reconocimiento médico con el Sevilla FC / Sevilla FC

Demostración de valía

Orjan Nyland tendrá su primera oportunidad en el duelo que enfrentará a la selección de Noruega con la de Finlandia este jueves 4 de septiembre a partir de las 18:00. El próximo martes día 9, a las 20:45, los nórdicos se verán las caras con Moldavia en el primer partido de la fase de grupos para clasificarse al Mundial de 2026 que se disputará entre Canadá, México y Estados Unidos; siendo Israel, Italia y Estonia el resto de rivales para el combinado danés. Por otro lado, su rival y compañero Odysseas Vlachodimos se verá las caras el viernes 5 a las 20:45 con Bielorrusia y el lunes 8 a la misma hora con Dinamarca.

El sábado 6 será el turno para la Serbia de Nemanja Gudelj, que se enfrentará a Letonia a las 15:00 en el que será el primer encuentro de los balcánicos para lograr la clasificación al próximo Mundial. Inglaterra el martes 9 a las 20:45 será el segundo rival para los de Dragan Stojkovic, conformando un grupo de cinco selecciones que completan Albania y Andorra. Rubén Vargas afronta su primer compromiso en este parón el viernes 5 ante Kosovo a partir de las 20:45, siendo el segundo el lunes 8 a la misma hora ante eslovenia. En el próximo parón de selecciones, Suecia será el rival para un Murat Yakin que ya podría contar con el centrocampista Djibril Sow.

Vargas presiona a Witsel durante el partido en Montilivi. / AFP7 | Europa Press

Gabriel Suazo, que de momento es el mejor refuerzo del Sevilla Fútbol Club en este mercado de fichajes y el único internacional sudamericano de la plantilla hispalense, se verá las caras con la Brasil de Carlo Ancelotti el domingo 5 a las 02:30 hora española.El miércoles 10 de septiembre, a partir de las 01:30, Uruguay será el segundo escollo para un combinado nacional que busca recuperar su mejor momento de la mano de futbolistas como el lateral del cuadro nervionense.