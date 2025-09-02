El motivo por el que Alexis Sánchez no ha entrenado en su primer día con el Sevilla

La primera sorpresa de la semana tras el mercado de fichajes ha sido la ausencia de Alexis Sánchez en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club. El chileno ha sido sin duda un bombazo en esta ventana de traspasos, no por lo que se espere de él, sino por la repercusión que tiene su llegada a la capital hispalense. La dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón cumplió con su promesa de reforzar la plantilla en las horas finales con tres incorporaciones de última hora, aunque ninguna ha despertado tanta curiosidad como la del exjugador del Fútbol Club Barcelona.

Pese a las especulaciones sobre su baja en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que se debe a un tema burocrático, por lo que la afición sevillista no debe temer ninguna lesión del ariete. Cabe recordar que el futbolista llega libre después de rescindir su contrato con el Udinese, equipo con el que dio el salto a Europa y en el que ha militado esta última campaña. Su rendimiento reciente en Italia ha dejado mucho que desear, aunque en el combinado nervionense confían en que pueda aportar a la zona ofensiva de un equipo necesitado de gol.

Alexis Sánchez conduce el balón en el Udinese-Atalanta del pasado mes de enero. / Gabriele Meis / Efe

La hinchada hispalense parece tener bajas expectativas en un Alexis Sánchez que en la 2024/2025 únicamente jugó 14 partidos. En su último año en el Inter de Milán consiguió anotar cuatro dianas en 33 encuentros, números que ya son mejores que algunos de los últimos delanteros que han pasado por Nervión. Akor Adams se antoja como el titular para Matías Almeyda, aunque Isaac Romero tiene hasta el regreso del nigeriano para ganarse un hueco en el once inicial. Su gol en Montilivi ante el Girona parece haber sido clave para convencer al técnico argentino, al que ahora le asaltarán serias dudas sobre su referencia en ataque.

Sin embargo, Alexis no llega al Sevilla Fútbol Club para pelearle el puesto a los dos delanteros con los que ya contaba el bonaerense. Antonio Cordón reconocía en rueda de prensa que el chileno "no viene para sustituir a nadie, es un complemento. Nos puede dar mucho con su experiencia, puede enseñar a muchos jugadores jóvenes que necesitan aportación de jugadores experimentados con personalidad, que han sido todo en el fútbol mundial". Siendo optimista, el director deportivo extremeño aseguró que el delantero llega para "dar bastantes minutos y partidos en los que pueda participar y nos aporte lo que queremos", algo que le daría la razón en un mercado de fichajes donde se ha cuestionado bastante su labor desde los despachos sevillistas.