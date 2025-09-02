FÚTBOL
Así quedó el mercado de fichajes: altas y bajas de Sevilla y Betis

Entrenamiento Sevilla FC 2 de septiembre de 2025

El conjunto hispalense afronta el parón de selecciones con sus nuevas incorporaciones

Así fue la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla

Entrenamiento Sevilla FC 2 de septiembre de 2025

Terminó el mercado de fichajes con una cuádruple incorporación del Sevilla Fútbol Club en los últimos momentos del mismo. Alexis Sánchez, que no se ha entrenado este martes, es la gran bomba de Antonio Cordón para reforzar una plantilla a la que han llegado también Fábio Cardoso, Batista Mendy y un César Azpilicueta que suma su segunda sesión a las órdenes de Matías Almeyda. Adnan Januzaj ha regresado junto al grupo y se espera que pueda estar ante el Elche, no así el lesionado Chidera Ejuke.

