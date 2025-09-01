Antonio Cordón hace un "balance muy positivo" de la planificación: "No hubo oferta del Nápoles"

Antonio Cordón, disculpándose por la hora de su comparecencia, dio su valoración de la planificación al cierre del mercado de verano del Sevilla. "Era un reto formar un equipo con hombres y no con nombres, con hambre y con fuerza. La fuerza de este Sevilla va a ser el grupo", dijo. Y destacó que Alexis Sánchez llega para cubrir un rol de experiencia y liderazgo "del que adolecía esta plantilla". "A los canteranos les faltaba jugadores de experiencia que les enseñasen y jugadores que hemos traído experimentado los van a hacer mejores", dijo, en relación al chileno y a Azpilicueta.

"Todo se ha movido en las últimas semanas", comenzó. "Habíamos estado trabajando todo el verano con las ideas muy claras para hacer un equipo de fútbol, para fortalecer nuestro equipo y los valores del club con jugadores que nos aporten eso que entendíamos necesario más allá de los nombres propios. Balance muy positivo por tener un staff técnico y un entrenador que considero muy importante para el Sevilla, porque nos va a dar una identidad propia. Espero que a lo largo de todo el año todos consigamos los resultados que toda la afición tiene, con un equipo competitivo que no tenga los problemas del año pasado. Seguiremos trabjando para dar las mejores alegrías posibles a la afición", añadió.

Ninguna oferta formal del Nápoles por Juanlu

Un tema candente fue el de Juanlu y el Nápoles: "Han venido ofertas varias. Del Nápoles no ha habido ninguna oferta oficial. Ha habido muchos rumores, decían que llamaban, que podían llamar... Pero en ningún momento el Sevilla ha recibido una oferta del Nápoles. Sí ha habido otras ofertas por él del mercado inglés, pero por circunstancias, hay jugadores que entienden que no es su proyecto ni su ciudad y deciden crecer aquí. Quizá nos hubiera solucionado, pero hay que respetar a las personas. Pero con el Nápoles no hemos negociado nada".

Preguntado sobre si en algún momento pensó en dimitir, sonrió: "Yo me he divertido mucho y hemos hecho un equipo competitivo. El final del año dictaminará todo lo que hemos hecho con un entrenador nuevo, con jugadores que han salido y otros que han entrado y veremos cómo evolucionamos".

Entre las noticias positivas está la rescisión de contrato de Iheanacho. "Iheanacho ya no pertenece al Sevilla. Hace poquito que se ha anunciado. Ha finalizado su contrato". Y sobre Álvaro Fernández dijo que "sí está inscrito y es jugador del Sevilla".

Preguntado sobre la salida de Iheanacho, explicó que "si a lo largo de la temporada se puede paliar algún déficit lo haremos si podemos". Pero descartó que pudiera haber un recambio tras esa liberación salarial. "Más que la plantilla hemos hecho una plantilla muy interesante y un grupo muy comprometido. Hay un sentimiento de agrado a todo lo hecho y decían esta tarde que por fin tenemos un grupo para disfrutar. Estaban muy contentos todos. He notado un ambiente muy positivo", dijo sobre su visita al entrenamiento de la tarde de este lunes.

La marcha de Lukébakio

Sobre la salida de Lukébakio al Benfica sin sustituto claro, dijo: "Tenemos un staff técnico, muchos jugadores que pueden dar diferentes posiciones, jugadores que otros años han rendido por debajo de sus posibilidades y entendemos que este año les vamos a sacar el mejor rendimiento posible. El Sevilla estaba obligado a vender como otros clubes. Siempre se vende lo mejor y nunca se puede traer lo otro mejor. Hay que equilibrar la economía y entendemos que los jugadores que tenemos y los que hemos fichado y los que teníamos el año pasado van a compensar los goles que hacía nuestro antiguo jugador".

"El Sevilla sigue vendiendo bien y relativamente caro", afirmó sobre las ventas de Lukébakio, Badé e Idumbo. "Estamos en la situación económica que estamos y la fuerza va a ser la del grupo, el staff técnico, el entrenador, nuestros aficionados y nuestros trabajadores. Y ahí estará el crecimiento del club".

Gratitud a Sow, Marcao y Januzaj

También agradeció la ayuda de Marcao, Sow y Januzaj al rebajarse su sueldo. "En torno a 80 u 85 millones que se han recuperado. Y de esos hemos podido invertir 10, 11 o 12 millones. No hemos hecho ningún fichaje. Todos han venido a coste cero o cedidos. No nos hemos gastado en ningún traspaso. Si hacemos una temporada mejor que la del año pasado diremos que no es necesario gastarse dinero en jugadores, sino que los éxitos son grupales. Hemos cambiado el aire. La fuerza del Sevilla es el grupo. Que la afición esté contenta, porque su equipo no va a dar ningún balón por perdido".

La experiencia complementaria de Alexis

"No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento que con su experiencia nos puede dar mucho en el vestuario, hay jugadores jóvenes que se pueden nutrir de su experiencia de un futbolista que lo ha sido todo en el fútbol mundial. Creemos que nos va a dar bastantes gotas o bastantes minutos o partidos en los que pueda participar. Estoy convencido de que nos va a aportar lo que queremos", dijo sobre el controvertido fichaje del delantero chileno. "Podría hablar de muchos jugadores que dieron un excelente rendimiento al final de sus carreras, hay un entrenamiento invisible que es fundamental", añadió.

Amrabat y otros nombres vinculados

Que el Betis haya fichado a Sofyan Amrabat, habiendo sido vinculado al Sevilla, también salió a la palestra. "No voy a desvelar los nombres de jugadores que lógicamente hemos intentado firmar hasta último momento. Había varios nombres y no voy a decirlos. Hemos preferido esperarnos al mercado de invierno o de jugadores libres y ver si en estos meses podemos ajustarnos un poquito más".

Azpilicueta, Nianzou, Oso... y Jordán

Sobre las carencias en las tres líneas, dijo. "Azpilicueta nos puede dar distintas posiciones en la defensa. Y también tenemos para el lateral izquierdo a Oso. Estamos convencidísimos y esperemos que esta sea la temporada de Nianzou. Si es su temporada, vamos a tener una línea defensiva bastante equilibrada con los que hemos fichado y la cantera. En el centro del campo está Mendy, más Sow, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno... Me falta alguno". "Tenemos a Joan Jordán, que sale de lesión", añadió cuando le recordó el nombre del catalán un periodista. Y sumó el nombre de Akor Adams como referencia ofensiva. "Estoy muy feliz de lo que hemos formado y espero que los resultados vayan reconociendo mis palabras".