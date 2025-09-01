Lukébakio es traspasado al Benfica, que publica las cifras de la operación

El Sevilla y el Benfica han anunciado de forma oficial el traspaso de Lukébakio. El club lisboeta, que cotiza en bolsa, está obligado a publicar las cantidades de la operación, que son las siguientes: 20 millones de euros fijos de traspaso; más cuatro millones en bonus de rendimiento, algunos muy asequibles y otros no tanto; y un 15% de un futuro traspaso del internacional belga a otro club.

El extremo belga firma por cinco temporadas, hasta junio de 2030, con el Benfica, que le impone a su contrato una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Lukébakio se va del Sevilla habiendo marcado 17 goles en sus dos temporadas, habiendo jugado 68 partidos oficiales, pese a que tuvo una lesión traumática en Mallorca que lo tuvo de baja varias semanas. Llegó en el verano de 2023 por 10 millones de euros procedente del Hertha de Berlín.

El Nottingham Forest, que también se interesó en el extremo internacional belga, firmó finalmente en el último día de mercado a Dilane Bakwa, tras pagar por el extremo francés 35 millones de euros al Estrasburgo.

El club de Nervión oficializó el pase dándole las gracias a Lukébakio por sus servicios. Se trata de la segunda gran venta de un fichaje de Víctor Cordón, aunque en comparación con Idumbo, que deja 10 millones de euros, Lukébakio deja una similar plusvalía habiendo jugado mucho más en Primera División y habiendo marcado la temporada pasada, antes de su bajón en la segunda vuelta, 10 goles, frente a la presencia testimonial del joven internacional belga en el primer equipo.

El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y el SL Benfica han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Dodi Lukebakio. El atacante belga llegó a la capital hispalense en el verano de 2023 procedente del Hertha BSC de la Bundesliga, y se marcha tras disputar 68 encuentros oficiales con la camiseta blanquirroja, repartidos en 63 de LaLiga EA Sports, cuatro de la Liga de Campeones y uno de la Copa del Rey.

Lukebakio convirtió 17 goles en esos encuentros, todos ellos en la competición liguera. El último, de hecho, lo firmó en el arranque de esta temporada en San Mamés, frente al Athletic Club. También aportó tres asistencias.

El Sevilla FC quiere agradecer a Dodi Lukebakio su esfuerzo y trabajo en estos dos años y desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional.