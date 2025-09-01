Nueva oferta del Villarreal por Rubén Vargas: el Sevilla aguanta el pulso

Inquietante movimiento de última hora del Villarreal, que sube su oferta por Rubén Vargas hasta los 15 millones de euros. Por esa cifra, en teoría, el Sevilla mantendrá el pulso para quedarse con el atacante suizo, quien no está presionando para irse al conjunto amarillo pese a que ve con muy buenos ojos jugar en un equipo de Champions. El frenesí en estas últimas seis horas de mercado es caótico.

En el Sevilla entienden que debería subir bastante de esa cifra para que pudiera ser atendida sin riesgo a desnudar aún más deportivamente a la plantilla. Matías Almeyda ya expresó su opinión a Antonio Cordón sobre la disyuntiva Lukébakio-Rubén Vargas. Pero en el último día de mercado y sin margen para realizar un esfuerzo por otro jugador que cubriera esas dos bajas, el club que preside Fernando Roig debería subir bastante esa cifra hasta alguna cercana a los 20 millones de euros.

Rubén Vargas llegó en el mercado de invierno pasado como una apuesta de Víctor Orta, por 2,5 millones de euros. Su plusvalía sería importante por 15 millones, pero el contexto de que esa oferta llegue a escasas horas del cierre del mercado hace que el Sevilla endurezca su postura, teniendo en cuenta que sólo puede invertir el 20% de cada plusvalía en nuevos fichajes.

Si el Villarreal insiste en el futbolista tras su traspaso de Yéremy Pino al Crystal Palace, es posible que se dé el traspaso. Esto dejaría muy tocado el frente de ataque de un Sevilla asfixiado por su situación económica.