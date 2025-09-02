Chidera Ejuke: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

La sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club ha estado marcada por la ausencia de Alexis Sánchez. Pese a las especulaciones que pudiera haber, el chileno se encuentra en perfectas condiciones físicas y sólo un tema burocrático retrasa su incorporación. El que sí ha faltado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha sido un Chidera Ejuke al que la parroquia nervionense ya tiene en su punto de mira. El nigeriano, que se hizo viral este verano por sus partidos sobre el albero en su tierra natal, cayó en Montilivi ante el Girona y todo hacía apuntar a una nueva cuenta para el rosario de bajas de Matías Almeyda.

Según ha informado el conjunto blanquirrojo a través de un comunicado oficial, el extremo sufre una lesión miofascial en el bíceps femoral del muslo izquierdo, algo que no ha sorprendido a la hinchada sevillista, acostumbrada a que los jugadores del primer equipo adolezcan de molestias musculares en este inicio de temporada. Fuentes constrastadas por Diario de Sevilla afirman que Ejuke estará de baja entre dos y tres semanas, por lo que estaría de vuelta para el duelo ante el Villarreal y se perdería los choques ante Elche y Alavés.

Ejuke se va al suelo ante Juan Iglesias. / Antonio Pizarro

Tercera lesión en Sevilla

Chidera Ejuke aterrizó el pasado 2024 en un Sevilla Fútbol Club que había depositado en el nigeriano altas esperanzas para su ataque. Una lesión en el mes de octubre ante el Fútbol Club Barcelona truncó su mejor momento desde que llegase a la capital hispalense, quedándose fuera de los terrenos de juego hasta el 9 de enero de 2025. Regresó paulatinamente a los planes de Xavi García Pimienta, que apostó por su titularidad en el Reale Arena contra la Real Sociedad, partido en el que el extremo respondió con un buen gol que además sirvió para que los nervionenses se llevasen los tres puntos en un estadio que siempre se antoja complicado.

Su rendimiento volvió a bajar en el tramo final de la temporada, quedando relegado a un segundísimo plano cuando Joaquín Caparrós se hizo cargo del conjunto blanquirrojo. Con el utrerano al frente del Sevilla, Ejuke únicamente disputó 56 minutos repartidos en cuatro encuentros, siendo el choque ante el Deportivo Alavés en el que contó con más minutos (45). En este inicio de curso con el combinado hispalense, el extremo parecía haberse consolidado en el once inicial de Matías Almeyda, aunque su lesión en Montilivi complica su continuidad en el costado izquierdo mientras Rubén Vargas, Adnan Januzaj o Alfon González se postulan para una posición muy cotizada en la que ya no estará el belga Stanis Idumbo Muzambo, vendido al Mónaco este mismo verano.