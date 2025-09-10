Las dudas de Almeyda residen en la defensa

Se acerca ya el viernes y Matías Almeyda debe pensar en el once que ha de presentar en su segundo partido en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla debe confirmar en la visita del Elche la mejoría apuntada en Montilivi antes del parón liguero. Todos los sevillistas coinciden en que hubiera sido una tragedia llegar a estas dos semanas sin competición con cero puntos y con los nervios a flor de piel.

El empujón de Antonio Cordón a la planificación el último día de mercado da más margen al entrenador para elegir, aunque las principales dudas se centran en la defensa. Aunque Castrín, en líneas generales, ha dado un rendimiento aceptable (ante el Girona mejor que con el Getafe), su plaza en el once está en el aire estando ya en la plantilla y debidamente inscritos dos jugadores como Fabio Cardoso y César Azpilicueta. Almeyda tendrá que valorar cómo está el navarro, ya que antes de llegar al Sevilla no ha entrenado con un grupo de trabajo y ha tratado de mantener la forma por su cuenta.

Está además el problema del lateral izquierdo, puesto que Suazo tiene muy difícil poder jugar. El chileno jugaba la pasada madrugada y no tiene tiempo material para estar en Sevilla en el entrenamiento de mañana, víspera ya del partido. También habrá que ver si Almeyda se decide por colocar a Batista Mendy junto a Agoumé debido a que Gudelj ha jugado con su selección o si le da algunos minutos a Alexis. Están descartados Akor Adams, Ejuke y Joan Jordán.