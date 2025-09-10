El turno y todos los focos, para Del Nido Carrasco

En una semana con la agenda cargada por las ruedas de prensa –mañana será el turno de Almeyda por la obligada comparecencia previa al choque ante el Elche–, las entrañas del Sánchez-Pizjuán serán testigo este miércoles del esperado paso por el estrado de José María del Nido Carrasco, que tendrá puntos peliagudos que aclarar ante los medios de comunicación como su ausencia en actos como Fieles de Nervión, la despedida de Badé o el homenaje a Reyes en Utrera, aparte de la decisión de posponer la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes. Éste es un momento siempre esperado y que marca el inicio de cada temporada, habitualmente con declaraciones del presidente.

La afición y la opinión pública han visto claramente –lo que por otra parte no deja de ser así– que detrás de este afán por esconderse está el no querer exponerse ante una afición que aprovecha cualquier ocasión en que se produzca una reunión más o menos grande de sevillistas para pedir su dimisión inmediata con cánticos y gritos que rápidamente circulan por redes sociales.

Del Nido Carrasco no comparece desde hace meses y debe dar explicaciones también sobre un mercado en el que se han vendido jugadores por 60 millones de euros (incluidos los dos mejor cotizados) y han llegado refuerzos con cero patatero de inversión.

Antes, a las doce, Batista Mendy y Fabio Cardoso harán de teloneros. Lo interesante está anunciado a continuación.