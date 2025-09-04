Gritos de "Júnior, vete ya" y "directiva dimisión" en el acto 'Fieles de Nervión'

El Sevilla FC ha celebrado este jueves el tradicional acto Fieles de Nervión, tradicional evento en el que el club condecora y reconoce la fidelidad de los socios y abonados más antiguos, y la ausencia tanto del presidente, José María del Nido Carrasco, como del vicepresidente, José Castro, no ha podido evitar que desde el foro se escucharan gritos contra el consejo de administración y cánticos de "Júnior, vete ya" y "directiva dimisión".

Joaquín Caparrós, presidente de honor, y Pablo Blanco, embajador del Sevilla y durante muchísimos años máximo responsable de la cantera, han sido la única representación del club en el acto, que ha reunido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a los socios que han cumplido esta temporada 25, 50 y 75 años ininterrumpidamente. Ellos han sido los encargados de entregar las insignias y placas y han sido anunciados para un breve discurso, tras el que han empezado los gritos contra el máximo mandatario como al consejo de administración.

Este acto, que comenzó de forma multitudinaria con todos los socios de más de 25 años en tiempos en que Del Nido padre era presidente, con un tradicional discurso institucional tanto del presidente como de Monchi, y a los que habitualmente acompañaba el entrenador del primer equipo e incluso varios jugadores, ha ido menguando en los últimos años en número, fundamentalmente para evitar críticas al consejo y momentos desagradables que han corrido como la pólvora por las redes sociales, como ha ocurrido en los últimos años.