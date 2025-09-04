El Sevilla celebra el acto 'Fieles de Nervión' sin presencia de Del Nido Carrasco

El Sevilla FC celebra este jueves en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el acto Fieles de Nervión, tradicional evento en el que el club condecora y reconoce la fidelidad de los socios y abonados más antiguos. Un acto que en los últimos años no ha estado exento de polémica, ya que se han vivido momentos tensos con críticas y abucheos al consejo de administración.

En esta ocasión el Sevilla ha convocado a los socios que han cumplido 25, 50 y 75 años de forma ininterrumpida y en la entrega de las insignias y placas conmemoraticas no ha estado presente el presidente, José María del Nido Carrasco. Tampoco ha hecho acto de presencia el vicepresidente José Castro. Han sido el presidente de honor, Joaquín Caparrós, y el embajador del club, Pablo Blanco, los que han hecho entrega de las insignias. Única presencia por parte del club.

El acto, que comenzó de forma multitudinaria con todos los socios de más de 25 años en tiempos en que Del Nido padre era presidente, con un tradicional discurso institucional tanto del presidente como de Monchi, y a los que habitualmente acompañaba el entrenador del primer equipo e incluso varios jugadores, ha ido menguando en los últimos años en número, fundamentalmente para evitar críticas al consejo y momentos desagradables que han corrido como la pólvora por las redes sociales, como ha ocurrido en los últimos años.