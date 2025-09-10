Soy leyenda

Agarrándose al presente y resistiéndose al pretérito imperfecto, Alexis Alejandro Sánchez Sánchez (Tocopilla, 19-12-1988) espera estar más acompañado contra los malos que Will Smith en la adaptación que Francis Lawrence hizo en 2007 de la apocalíptica novela de Richard Matheson.

El ex jugador de clubes top como Barcelona, Arsenal, Manchester United o Inter luce la elástica del Sevilla. Ahí es nada: 21 títulos tiene en sus vitrinas, 19 de ellos a nivel de clubes. Máximo goleador histórico y asistente de su selección. Más de 700 partidos, 210 goles... ¿A ver quién es el guapo que le explica qué es esto del fútbol? Claro que asoma por aquí cuando a la vuelta de la esquina tiene ya los 37.

Alexis pelotea en su presentación. / Juan Carlos Vázquez

Y sobre eso, sobre el paso inexorable del tiempo y cómo evitar que la pelota corra cada vez más rápido, versó más que nada su mensaje en su puesta de largo como jugador del Sevilla, con Del Nido Carrasco como triste convidado de piedra. El DNI no significa nada y si le apuran, como ha asegurado, los años le han servido para entender mejor el fútbol. “Antes corría de acá para allá”, afirma. Hasta le motivaron las extrañas palabras de Lamine Yamal al cierre del mercado, cuando dijo que le gustaba ese último día de jaleos de despachos porque siempre se veían “fichajes raros como el de Alexis por el Sevilla”. Tendrá que explicarle al chileno qué quiso decir…

“Sabe que soy bueno para el fútbol. Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona. Me pone contento lo que dijo. Siempre me gustó jugar contra equipos grandes. Por eso estoy en el gimnasio solo, trabajo solo... para estar como un chaval de 20 años”, repetía el chileno, que ponía el ejemplo del físico de Azpilicueta: “Tengo una anécdota que a lo mejor ustedes no saben y es que estaban dando los datos de quién corría más en la plantilla y él era el que más corría. Hay veces que hay veteranos que corren más que un joven”, argumentaba orgulloso.

Alexis llega con el cometido de elevar el nivel del ataque y de ayudar a los jóvenes, pero más que esto último, lo que tratará es de exigirles y picarlos para que no se duerman. “El fútbol se vive una sola vez, se lo digo a los jóvenes. Te relajas y el tiempo pasa. Hay muchos ex jugadores que extrañan estar en el fútbol. Yo soy riñón, les gruño, los pico... y a eso vengo, a exigir y a ayudar”, agregaba un jugador que no se ve lejos de esa estrella que fue aunque se siente mejor jugador dentro del campo. “Me veo un Alexis más maduro. Decidiendo los tiempos. En el Barca corría de acá para allá y no entendía tanto el fútbol. Había otros jugadores. Ahora estoy más maduro”.

“La edad no es un problema –reiteraba–. El fútbol es algo simple. Cada año lo veo más fácil. No es un problema, hay que verlo en el campo de juego y cuando acabe la temporada habrá que ver dónde queda todo. Me siento bien, me estoy preparando para estar como un chaval de 20 años. La edad es un número. Se lo tengo que poner difícil al míster. Yo vine a ayudar a los jóvenes, al club... El club está mal, pero la gente está con ganas y vamos a dar una alegría a la afición este año”.

El ejemplo del Inter

Habla de cambiar la mentalidad del club. Quiere huir del derrotismo que ha calado en la epidermis del sevillismo y los decrépitos muros y descoloridos asientos del Sánchez- Pizjuán. “Me gusta tener una mentalidad ganadora, de llevar al club a cosas grandes. Llegué al Inter y llevaba once años que no ganaba nada, ¡un club como el Inter! Y ganamos cinco títulos”.

La duda, claro está, es si podrá cumplir todo lo que promete. En Italia, en el Udinese, no lo logró. “No tuve continuidad. Son cuestiones de gusto del entrenador, pero se respeta”, fue su explicación.

El sevillismo tiene que verlo jugar. De momento, que la órbita de una estrella de su calibre coincida con la del Sevilla se ha tomado con cierta indiferencia. Y eso que en la plantilla que tiene Almeyda no vienen nada mal futbolistas como él.