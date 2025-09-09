Alexis Sánchez: "Trabajo para estar como un chaval de veinte años"

Alexis Sánchez quiere sentirse –y para eso trabaja- como un joven de 20 años. El DNI no significa nada y si le apuran, como ha asegurado, los años le han servido para entender mejor el fútbol. “Antes corría de acá para allá”, afirma. Hasta le motivaron las extrañas palabras de Lamine Yamal al cierre del mercado, cuando dijo que le gustaba ese último día de jaleos de despachos porque siempre se veían “fichajes raros como el de Alexis por el Sevilla”. Tendrá que explicarle al chileno qué quiso decir…

“Los primeros fías han sido intensos y lindos. Llego con ganas de jugar en este campo, ver la gente a la afición y darle una alegría… Cuando entré ahora tuve una sensación linda. Creo que este año puede ser bueno”, comenzaba a comentar el ex jugador de clubes top como Barcelona, Arsenal, Manchester United o Inter. Ahí es nada: 21 títulos tiene en sus vitrinas, 19 de ellos a nivel de clubes. Máximo goleador histórico y asistente de su selección. ¿A ver quién es el guapo que le explica qué es esto del fútbol?

“¿La edad? El fútbol es algo simple. Cada año lo veo más fácil. No es un problema, hay que verlo en el campo de juego y cuando acabe la temporada habrá que ver dónde queda todo. Me siento bien, me estoy preparando para estar como un chaval de 20 años. La edad es un número. Se lo tengo que poner difícil al míster. Yo vine a ayudar a los jóvenes, al club... El club está mal pero la gente está con ganas y vamos a dar una alegría a la afición este año”, decía un Alexis comprometido y con brillo en los ojos.

La pregunta sobre Azpilicueta le sirvió, además, para seguir argumentando que lo del DNI no cuenta. “Siempre jugamos en contra, en Inglaterra, en la selección... Tengo una anécdota y es que estaban dando los datos de quién corría más. Y él era el que más corría. Entonces qué pasa con la edad. Hay veces hay veteranos que corren más que un joven”, argumenta.

Alexis también se ha sentido llamado por la fuerza de una afición cuya fama ha corrido por todo el mundo. “Uno de los motivos para venir es que cada vez que vine acá a jugar de rival, la afiicón genera un ambente hermoso. Hay un buen grupo. Creo que vamos a tener un buen año. Hay que cambiar la mentalidad de ir para adelante, que me ha caracterizado siempre a mí. Yo lo que vengo a hacer acá es estar al mil, exigir a mis compañes, tratar de ayudarlos”, recuerda. Y vuelta a un consejo de veterano: “El fútbol se vive una sola vez, se lo digo a los jóvenes. Te relajas y el tiempo pasa. Hay muchos ex jugadores que lo extrañan. Yo soy riñón, gruño a los compañeros y a eso vengo, a exigir y a ayudar”

Una estrella que mejora con los años. “Me veo un Alexis más maduro. Decidiendo los tempos. En el Barca corría de acá para allá y no entendía tanto el fútbol. Había otros jugadres Ahora etsoy más maduro”.

Experiencia y ambición. “Me gusta tener una mentalidad ganaora, de llevar al club a cosas grandes. Llegué al Inter y llevaba once años que no ganaba nada y ganamos 5 títulos con el Inter. En el Udinese no tuve continuidad, son cuestiones de gusto del entrenador, pero se respeta. Ahora estoy enfocado al Sevilla”.

Posiciones. “Estoy cómodo por izquierda, por derecha… he jugado en todas posiciones. Almeyda me dice que puedo jugar al medio, por izquierda, por decha. No hay nada concreto, él decidirá”.

Las palabras de Yamal. “Sabe que soy bueno para el fútbol. Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona. Me pone contento lo que dijo. Siempre me gustó jugar contra equipos grandes. Por eso estoy en el gimnasio solo, trabajo solo, para estar como un chaval de 20 años”.

Buen ambiente. “Me gustan los grupos que quieran correr, que metan ganas y eso se ve reflejado. El entrenador también mete ganas y lueho está que nosotros queramos”.