Un paso al frente esperado en el Betis

El Real Betis Balompié vuelve a la competición oficial después del parón de selecciones del mes de septiembre en el que ha tenido dos semanas completas para preparar de la mejor forma posible el duelo en el Ciutat de Valencia ante el Levante, un equipo que ofrece dura resistencia en los partidos que se disputan en su feudo. En la convocatoria de los verdiblancos hay algunas novedades importantes como la vuelta de Ez Abde a una citación desde la final de la UEFA Conference League, también Amrabat entra por primera vez en una lista junto a un Antony que, tras su pequeño paso veraniego por las islas, vuelve a la que considera su casa.

Quien también está en la lista de citados es una de las mayores ilusiones de la afición verdiblanca de cara a esta temporada, sobre todo después de los buenos meses que se le vieron en Heliópolis el curso pasado: Cucho Hernández. El cafetero arranca la que debe ser su temporada de consagración en La Palmera, con una pretemporada completa y tras seis meses en los que ha podido adaptarse de nuevo a LaLiga EA Sports.

Cucho Hernández se lleva un balón por arriba con Affengruber. / AFP7 | Europa Press

Las expectativas desembocan en ansiedad

Eso es lo que se está oliendo ahora mismo en una parte del beticismo. Como puede ser normal también, y como lo sería en cualquier delantero, en el propio futbolista colombiano puede comenzar en breve a aparecer esa ansiedad por comenzar a marcar diferencias esta temporada. Desde su golazo en pretemporada ante el Málaga, acumula ya cuatro jornadas de liga disputadas en las que no ha conseguido ver portería y tampoco ha aportado con asistencias a otros compañeros. Una gran parte de culpa de esto puede radicar en que está pasando una mala racha de pólvora mojada, y aun así tampoco son demasiados partidos. Pero la realidad es que en estas primeras jornadas también se ha visto a un Betis que necesitaba que su delantero se alejase demasiado de la zona de peligro para descargar y oxigenar el juego, por lo que lo normal es que no estuviese en zona de gol tanto como se le presupone o debería para llevar más goles.

Eso puede cambiar en breve. Sobre todo desde esta jornada, ya que la vuelta de Antony, a nivel táctico, puede suponer un factor diferencial para su juego. Primero, porque el brasileño aglutina mucho balón en el juego del Betis, lo que le permitirá estar algo más liberado y presente en la zona de gol. Por otro lado, también porque juntos forman una sociedad bastante buena de cara a portería rival, como ya se pudo observar en varios partidos de la temporada pasada.

Cédric Bakambu celebrando uno de sus goles en este parón de selecciones con el Congo / RC Congo

Bakambu aprieta desde el banquillo

A Manuel Pellegrini nunca le ha temblado el pulso para colocar al congoleño como titular si la estrategia con el Cucho no estaba funcionando. De hecho, desde que llegó Bakambu al Betis, al Ingeniero se le ha visto con un cierto gusto por él.

Además, después de este parón de selecciones, la competencia será máxima. Y es que con la RD del Congo ha intervenido en tres goles y dos asistencias en dos partidos, lo que se suma al tanto que consiguió en la última jornada de LaLiga ante el Athletic. Son por tanto tres partidos anotando, originando un estado de forma que le podría dar el salto definitivo a la titularidad más pronto que tarde si cada uno de los delanteros del Betis siguen con la tendencia actual.