Calero elogia al Betis: "Si no se encuentran con un buen Levante, te aplastan"

El entrenador del Levante, Julián Calero, se mostró ayer convencido de que una victoria puede cambiar la dinámica de su equipo, aunque no escatimó en elogios para el Betis, advirtiendo de la dificultad del encuentro. "Si hacemos bien las cosas, podemos competir con cualquiera. No queremos ser la cenicienta, ni graciosos ni agradables, queremos ser competitivos", afirmó.

El técnico reconoció que el equipo debe buscar soluciones a su mal inicio, pero insistió en que no hay que volverse "loco". "Vamos a vivir en el barro toda la temporada. Si nos ponemos nerviosos en la jornada 3, empezamos a equivocarnos", aseguró, mostrando que su idea es mantener la calma y la filosofía de trabajo para romper "el hielo de la primera victoria" lo antes posible.

Además, Calero no escatimó en halagos para el equipo de Pellegrini. "El Betis es un equipo excelente que viene a buscar puntos al Ciutat y se tiene que encontrar con un buen Levante, porque si no, estos equipos te aplastan", advirtió.

El entrenador granota destacó el nivel de los verdiblancos, a quienes calificó como un "equipo muy dinámico, con un pie excelente y mucha capacidad". Además, añadió que es un equipo "hecho para pelear en Europa" y que tiene un "gran elenco de jugadores". En su opinión, el Betis es "un grandísimo equipo" que domina muchos parámetros del juego y que peleará arriba.