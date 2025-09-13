Los 25 jugadores que han jugado en Betis y Levante; Mucho goleador en la lista

La historia del fútbol español está llena de cruces inesperados, de jugadores que con el paso del tiempo visten camisetas que, en principio, parecían muy alejadas. Uno de los puentes más curiosos lo encontramos entre Real Betis Balompié y Levante UD, que a lo largo de las últimas décadas han compartido hasta 25 futbolistas en sus plantillas. Hay algunos futbolistas que en clave verdiblanca son bien recordados por su rendimiento, y otros que han pasado más desapercibidos. De igual forma, el listado es muy amplio y alguno que otro tiene unos números muy interesantes.

Álex Alegría alternó titularidades con goles importantes, mientras que el argentino Gabriel Amato, con su olfato de gol, fue uno de esos fichajes que no pasan desapercibidos con 14 goles en el Levante en 39 partidos. Víctor Camarasa fue otro de los que han coincidido en los dos equipos, anotando cuatro goles y dando cuatro asistencias en 65 partidos como jugador de la costa valenciana. Otro atacante emblemático fue Ángel Cuéllar, canterano bético que también defendió los colores granotas en un momento clave de su carrera.

Cuéllar controla ante Arregui en aquel Betis-Elche de 2000. / Antonio Pizarro

De Feddal a Nacho pasando por Sergio León

En defensa y en la medular también encontramos piezas relevantes. El central marroquí Zouhair Feddal aportó seguridad en la zaga, mientras que futbolistas como Francisco Castaño o Tomás Olías representan otra época, cuando la Primera División tenía menos focos internacionales, pero idéntica exigencia. En los costados, nombres como Nacho, con más de 150 partidos de verdiblanco y también un paso sólido por el Levante, reflejan la importancia de jugadores de perfil trabajador y regular. Este se recuerda con mucho cariño por parte de muchos béticos en una época complicada en Heliópolis.

La lista es extensa y variada. Sergio García y Sergio León fueron delanteros de gran nivel en ambos clubes, con especial protagonismo goleador en sus etapas béticas. Bruno González y Héctor Rodas sumaron minutos valiosos en defensa, mientras que Francisco Molinero aportó experiencia en el lateral. En la portería aparece Manu Herrera, ejemplo de profesionalidad pero que con el Betis no jugó un solo partido. Incluso hay espacio para perfiles de talento diferencial como Jefferson Montero, extremo de vértigo, o el belga Charly Musonda Jr., que dejó destellos de calidad pese a su corta estancia y su malafortunada carrera.

Joan Verdú salta una valla en el entrenamiento, bajo la mirada de Gabriel Humberto Calderón.

Jugadores recordados y un paso al fútbol femenino

Los recuerdos se amplían con Juanlu, capitán y referente del Levante que también pasó por el Betis, o Juanma, otro jugador versátil con recorrido en ambas camisetas. Nano y Xisco representan ese perfil de delanteros de área que dejaron goles de peso. El creativo Alberto Rivera fue uno de los grandes mediocampistas que mejor simboliza esta conexión: cerebro en el Levante y pieza clave en el Betis. Completan la nómina Xavi Torres, Joan Verdú y Miguel Ángel, cada uno con historias distintas y llamativas en las dos ciudades.

El caso más llamativo llega en el presente: Iker Losada, un futbolista joven del que se esperaba mucho en La Palmera (y que ha salido cedido en busca de reconducir estas expectativas) con apenas un puñado de partidos, se ha sumado recientemente a este listado, garantizando que la conexión entre verdiblancos y granotas se mantenga viva. Y la relación no solo se queda en el fútbol masculino: figuras como Carolina Férez y Ángela Sosa han demostrado que también en el fútbol femenino existe este puente competitivo, siendo referentes en ambos clubes.