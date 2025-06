Laura Escanes olvida a Álvaro de Luna con un fornido deportista, Joan Verdú

Laura Escanes tiene el corazón contento. La influencer ha recuperado la ilusión en el amor tras su experiencia fallida con el cantante Álvaro de Luna, una relación que siguió a su matrimonio con Risto Mejide, el padre de su hija Roma. El afortunado es Joan Verdú, un deportista catalán al que conoció de manera accidental y con el que ha compartido una escapada romántica a Sitges que se corresponde a una doble celebración de la pareja.

La revista Diez Minutos se ha hecho eco de las fotografías de la incipiente pareja, que ha escogido la costa catalana para celebrar el 30 cumpleaños de Joan Verdú. “Feliz 30 cumpleaños bebé. ¡Te quiero!”, fue el mensaje con el que la creadora de contenido felicitaba hace unas semanas a Joan con motivo de su cumpleaños. No ha sido la primera escapada de la pareja que ya dejó una actitud muy cariñosa en un viaje reciente a Marrakech.

Laura y Joan están disfrutando de sus primeros pasos juntos. La influencer y el deportista han elegido Sitges para tostarse al sol, salir a pasear, hacer algunas compras y mostrar su complicidad por las calles del municipio de la costa catalana. La pareja ha demostrado que atraviesa un momento inmejorable, pese a que Laura ya aclaró que cuando le conoció tenía una coraza.

“No fue amor a primera vista. Yo normalmente me ilusiono mucho y por protegerme fui más distante”, dijo en una entrevista. Lo cierto es que su romance echaba a nadar en enero y hasta finales de febrero Laura no quiso hablar de su relación con Joan. “Sí, estoy muy contenta y se me nota. Estoy en un buen momento personal y profesional y disfrutando de todo lo que vaya viniendo”, declaró en una entrevista para Diez Minutos.

La influencer y el deportista se conocieron de casualidad. Laura organizó un plan familiar en Andorra para esquiar justo después de las Campanadas de Fin de Año de TV3. Joan fue su instructor de esquí en aquella ocasión. Desde entonces, y con cierta cautela, han ido dando forma a su bonita historia de amor que pasa por un momento cumbre en la actualidad.