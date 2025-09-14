Levante-Betis: La bandera del 'efecto Antony'

Vuelve la Liga para el Betis en el Ciutat de Valencia, donde le espera un Levante que todavía no ha sido capaz de inaugurar su casillero de puntos. Un aviso, por tanto, para el equipo verdiblanco, que después de un cierre de mercado cargado de ilusión con la llegada de Antony, debe aprovechar ese efecto que ha supuesto el regreso del brasileño para intentar sumar los tres puntos en Valencia.

Y es que ese 5 de 12 sumado en el inicio del curso, no ha dejado nada satisfecho a los heliopolitanos, que quieren empezar ya a sumar de tres en tres. Para ello, Manuel Pellegrini cuenta con una plantilla equilibrada que desde esta tarde debe empezar a demostrar su potencial sobre la hierba, pues para esta cita, El Ingeniero también cuenta con Amrabat, otra de las últimas incorporaciones; Abde, que ya ha dejado la enfermería; el regreso de Pau López y hombres, como Deossa, que ya debutó ante el Athletic; Marc Roca y Llorente, ya recuperados y con más carga de trabajo en este parón; preparados para empezar a aportar cosas importantes. Por tanto, el Betis deberá hacer un partido muy serio ante un rival que buscará ante su público lograr la primera victoria de la temporada.

Los verdiblancos no deben caer en ningún exceso de confianza ante un rival que busca romper su mala dinámica actual

De cara al posible once inicial existe una duda importante en la portería, pues los dos primeros partidos fueron para Pau López y los dos últimos, por la lesión del catalán, para Álvaro Valles. En el lateral derecho todo apunta a la titularidad de Bellerín, con Llorente junto a Natan, por la baja de Bartra, y Junior. Para la medular, Pellegrini tiene una amplia baraja, pues tiene aptos a Fornals, Altimira, Marc Roca, Amrabat y Deossa. Antony podría salir de inicio con Lo Celso de enganche y Riquelme en la izquierda, siendo el Cucho Hernández el hombre más adelantado. Pablo García o Fornals también podrían actuar en la derecha y que el paulista entre durante el encuentro, de ahí esas variantes múltiples para distintas posiciones que tiene el preparador chileno.

Lo Celso, sonriente en un entrenamiento reciente. / M. G.

El Betis tendrá delante a un Levante que todavía no ha puntuado y que al igual que el Betis con Antony, espera también el impacto de su gran fichaje, Etta Eyong. No ha empezado nada bien el conjunto granota en su vuelta a Primera División, con tres derrotas consecutivas que han generado las primeras dudas en el entorno levantinista y obligan al conjunto valenciano a puntuar ante el cuadro bético.

El Levante se aferra el buen momento de Etta Eyong para poder conseguir un resultado positivo ante el Betis

El Levante confía en que la llegada del delantero camerunés, procedente del Villarreal, signifique un cambio de rumbo en el torneo. El africano ha sido una de las grandes sensaciones en el inicio del curso, pues con la camiseta del Villarreal firmó un gol y dos asistencias en tres encuentros y en el Levante confían en la sociedad que pueda formar con Carlos Álvarez. Precisamente, Etta Eyong podría ser una de las novedades en el once de Julián Calero, que no podrá contar por lesión para este encuentro con el uruguayo Matturro.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

Por contra, recupera, al menos para entrar en la convocatoria, a Koyalipou y al hondureño Arriaga, que se ausentaron por lesión en las tres primeras jornadas del campeonato. El zaguero Matías Moreno está preparado para ser titular, al igual que Olasagasti, que tiene muchas opciones de salir de inicio en la medular; siendo una incógnita si Calero cambia su defensa de cinco jugadores por una de cuatro. Así se presenta un compromiso en el que el Betis deberá elevar el nivel mostrado ante Celta y Athletic para poder sumar los tres puntos. A escena, el efecto Antony.