La convocatoria del Betis para visitar al Levante

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro de este domingo ante el Levante, en Valencia, tras el entrenamiento matinal realizado en la ciudad deportiva.

Las principales novedades en la citación son Antony, Amrabat y Abde, quienes podrían tener minutos en el Ciutat de Valencia. También destaca la presencia de Bladi, lateral zurdo del Betis Deportivo que ocupa el puesto del lesionado Ricardo Rodríguez; y la vuelta de Pau López, ya recuperado.

También viaja el Chimy Ávila, tras no concretarse su traspaso al Pumas después de no haber alcanzado el jugador un acuerdo con el combinado mexicano.

Por contra, no viajan Bartra, que sufre unas pequeñas molestias físicas que le impiden estar al cien por cien; Aitor Ruibal ni Isco, que siguen con sus procesos de recuperación.

La lista al completo es la siguiente: Álvaro Valles, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Altimira, Antony, Fornals, Chimy Ávila, Abde, Bakambu, Adrián, Amrabat, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Pau López, Bladi, Ángel Ortiz y Pablo García.