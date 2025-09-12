Amrabat ya entrena con el Betis y las bajas contra el Levante

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este viernes 12 de septiembre la penúltima sesión de entrenamiento antes de viajar a tierras valencianas para medirse al Levante este próximo domingo. Ha sido un entrenamiento marcado por la presencia de Sofyan Amrabat, que llegó de su concentración con Marruecos y resolver algunos temas burocraticos en la tarde de este pasado jueves a Sevilla. El nuevo pivote verdiblanco ha tenido participación normal con su país y si Manuel Pellegrini lo requiere, estará en la convocatoria para la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Como suele ser habitual en este grupo, sus compañeros lo han recibido de buen grado y con el típico pasillo antes de iniciar la sesión. Luego, en la carrera contínua y en los ejercicios se le ha visto muy pegado a su compatriota, Ez Abde, que sigue sumando minutos de entrenamiento con el grupo y acerca su regreso a los terrenos de juego. También con Héctor Bellerín, al que también estuvo muy pegado. Además, se han visto muchos gestos del centrocampista siendo cariñoso con sus compañeros y haciendo equipo.

Las bajas del Betis para medirse al Levante

Los futbolistas que siguen lesionados y no han trabajado con el equipo han sido Aitor Ruibal, Isco Alarcón y Ricardo Rodríguez. Estos tres son bajas confirmadas.

Quien sí ha entrenado ha sido el Chimy Ávila, que está negociando su salida al Pumas mexicano. El argentino, que no dejó de ser utilizado por Pellegrini hasta el choque ante el Athletic cuando se le presionó para salir en las últimas horas de mercado, causará baja en la convocatoria y en la plantilla bética de terminarse cerrado el acuerdo.

La gran duda es Marc Bartra. El catalán sigue sin entrenar con el grupo y haciendo cargas en el gimnasio. Desde el Real Betis dicen que no tiene lesión pero que se esta teniendo mucha precaución para evitarla con alguna que otra sobrecarga que está presente.

Los futbolistas del filial que han trabajado con el primer equipo

A los ya habituales Ángel Ortiz y Pablo García, que tienen ficha del filial pero que son de la primera plantilla de pleno derecho, se ha sumado Darling Bladi, para sustituir a Ricardo Rodríguez.