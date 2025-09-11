Ángel Ortiz: "El Betis es un equipo que siempre ha tirado de la cantera"

Ángel Ortiz atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. El jugador del Betis se encuentra en esta temporada como un jugador ya en la dínamica del primer equipo. Además ha sido llamado por primera vez por la selección española sub 21 en la que se estrenó siendo titular donde disputó los 90 minutos.

“Muy contento por mi primera llamada con la sub 21 y por debutar y encima habiendo ganado, la verdad que es algo muy especial para mí y para mi familia. Ya el año pasado estuve en varias prelistas que al final me quedé a las puertas de entrar y, bueno, con trabajo se consiguen las cosas y por fin he podido recibir la llamada", dijo al respecto su debut con la sub 21.

Una semana en la que compartió con otro jugador del Betis como es Pablo García: "A Pablo no lo suelto nunca, siempre nos llevamos muy bien y creo que eso en el campo se refleja. "Llevamos ya unos cuantos años jugando juntos y me alegro de compartirlo con él y de que a él también le vayan las cosas bien", añadió.

Sobre su adaptación al combinado nacional, el lateral destacó que ha conocido "a compañeros que había visto jugar, contra los que había jugado, pero no tenía el placer de conocerlos más de cerca. La verdad que es un grupo muy bueno humano, y me he llevado una grata sorpresa". En cuanto al nuevo seleccionador sub 21 David Gordo señaló que le dio mucha confianza desde el primer día y "que fuese el mismo que soy aquí en el Betis.”

Bellerín me ayuda muchísimo en el día a día"

El lateral derecho tras esta experiencia ya se centra en el duelo frente al Levante: “Tenemos ganas de afrontar el partido de esta semana y sacar los tres puntos fuera de casa y luego venir aquí contra la Real y darle otra alegría a nuestra gente, que se lo merece". Además explicó que "tener una plantilla amplia y que se recupere gente o que llegue gente nueva como Antony o Amrabat, creo que va a generar una competencia muy sana y eso va a hacer subir el nivel individualmente y también del grupo.”

También fue cuestionado por medirse a Nico Williams en el duelo ante el Athletic Club: “Tenía esa espinita clavada de enfrentarme a él porque creo que es de los mejores extremos que hay en España y en el mundo. Este año, por suerte, el míster me dio la oportunidad y creo que lo pudimos defender bien, que no es fácil". Y confesó que a los analistas siempre les pide los vídeos "de qué movimientos hacen, por dónde pueden salir, para estar prevenido y que para mí sea más fácil.”

Ángel Órtiz debutó en el primer equipo del Betis ante el Mallorca en el que la vio como la oportunidad de su vida. "Pensaba llevo 20 años trabajando para esperar una oportunidad así, no la podía desaprovechar". "Ese partido fue clave", aseguró. Ahora este curso compite con Bellerín por hacerse por un puesto en el lateral derecho: "Yo intento aprender todo lo que puedo de él, que me ayuda muchísimo en el día a día. Creo que nos nutrimos mutuamente, somos perfiles diferentes y eso hace que los dos subamos el nivel", dijo.

El canterano también quiso destacar el orgullo de representar a su tierra: “Yo siempre lo he dicho: llevar a Extremadura o Almendralejo por todos lados para mí es un orgullo. En mi pueblo no había ido nadie a la sub 21 y eso me hace muy feliz.”

Por último, lanzó un mensaje para los jóvenes de la cantera: “El Betis siempre ha tirado de cantera y no sé porque se le tilda a Manuel de que no tira, porque a los datos me remito que ha tirado muchísimo de cantera y bueno me alegro de que Pablo, Jesús, Assane Diao o yo seamos ejemplos de canteranos que han estado bastantes años en el club, porque eso va a hacer que más jugadores quieran venir aquí. Las oportunidades están ahí para todo el mundo, solo hay que saber aprovecharlas.”