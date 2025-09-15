Radar Betis jornada cinco: Así le ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el cuarto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que se ha marchado a la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hizo al Valladolid, Petit junto a Ismael Barea al Mirandés, Iker Losada en el Levante y Mateo Flores al Arouca portugués, aunque en el caso de este último no se van a poder actualizar los registros durante un tiempo debido a una lesión de rodilla que ha sufrido recientemente.

Sin duda, el equipo que salió peor parado fue el Mirandés de Gonzalo Petit e Ismael Barea. Ambos se enfrentaron a un Deportivo de la Coruña que es serio y claro candidato al ascenso a Primera División, y como tal, el rendimiento de los gallegos fue tan bueno que no dieron opciones en absoluto a los de Miranda de Ebro. Cinco goles a uno lucieron en el luminoso y en cuanto a los béticos, pasaron un poco desapercibidos. En el caso de Barea, fue sustituido en el minuto 46. Acertó todos los pases, ganó todos sus duelos, pero no terminó el partido. En el caso del delantero, incomprensiblemente tras su reciente rendimiento, no salió como titular y en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego (23 minutos). Hizo un regate, ganó un duelo, y poco más.

Guilherme Fernandes, el más destacado

El Valladolid del portero portugués volvió a la senda del triunfo tras imponerse en el Nuevo José Zorrilla a un rival directo, el Almería de Rubi. Cometió un penalti que posteriormente detuvo con una gran estirada. Además, realizó dos paradas, una de ellas a un disparo desde dentro del área. Además, la pena máxima fue en una de las primeras jugadas del partido, cuando todo iba 0-0 y el hecho de que se hubiese adelantado el conjunto andaluz en el marcador podría haber marcado un camino distinto en el resto del partido.

Sergio Arribas fue otro de los más destacados sobre el césped en clave cedidos este fin de semana. Volvió a la titularidad con el Huesca ante el Málaga. Ocho de 13 duelos ganados, cuatro entradas y dos despejes fue el balance del de Burgos, que jugó el partido completo dando mucha seguridad en una línea de tres centrales en la victoria de los suyos por la mínima.

Sergio Arribas jugando un partido con el Huesca ante el Málaga este fin de semana / SDH

Iker Losada, sin minutos con el Levante

El gallego estuvo en el banquillo ante el Betis pero no disputó un solo minuto a lo largo del partido. Está siendo un inicio de temporada complicado nuevamente para Losada, que no está contando con el protagonismo que esperaba en esta cesión en el Ciutat de Valencia. Mateo Flores, por su parte, sigue con su lesión y en tiempo de recuperación por lo que tampoco ha disputado ningún minuto este fin de semana.

De cara a la próxima jornada, estos son los compromisos de los equipos de los futbolistas cedidos por el Betis:

Albacete - Valladolid, el 21 de septiembre a las 16:15 horas.

Andorra - Mirandés, el 20 de septiembre a las 18:30 horas.

Deportivo - Huesca, el 19 de septiembre a las 20:30 horas.

Girona - Levante, el 20 de septiembre a las 14:00 horas.