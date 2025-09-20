El Betis consiguió tres puntos importantísimos ante la Real Sociedad en un partido en el que se adelantó, y tras su gol volvieron a aparecer los minutos de descanso en los que bajaron el nivel y el conjunto vasco se metió en el partido. Luego, en la segunda mitad, los heliopolitanos dieron un nivel de juego en todos los sentidos, bastante alto. Eso, la afición bética lo percibió y así lo mostraron tras el partido: eufóricos y con Pellegrini.