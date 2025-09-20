El Real Betis firmó una victoria convincente (3-1) frente a la Real Sociedad en un encuentro disputado en el que emergió la figura de Abde como protagonista absoluto por la banda izquierda. Los de Manuel Pellegrini lograron un resultado que refuerza su propuesta de juego y satisface a una afición que buscaba una actuación sólida.

El choque comenzó con ventaja temprana para los verdiblancos, que aprovecharon su primera ocasión clara para adelantarse. Sin embargo, el conjunto vasco reaccionó y, dos minutos después empataba y consiguió imponerse en el ritmo y el dominio, generando dudas en la grada.

Tras el descanso, el guion cambió por completo. El Betis fue muy superior, con Abde desequilibrando constantemente por el costado izquierdo y generando continuas llegadas. Su velocidad y regate abrieron espacios decisivos que los locales supieron aprovechar.

Los béticos mostraron carácter y autoridad en cada acción ofensiva, con una segunda mitad en la que “pasaron por encima” de la Real Sociedad, tal y como se vivió desde el césped. Los goles llegaron como consecuencia de esa insistencia, consolidando un marcador final de 3-1 que reflejó con justicia lo visto en el terreno de juego.

¿Era este el Betis que reclamaba la afición en jornadas anteriores? Todo apunta a que sí. La respuesta estuvo en la intensidad, el compromiso colectivo y la aparición de un líder que marcó la diferencia.

Con este triunfo, los hombres de Pellegrini demostraron que, cuando logran desplegar su mejor versión, pueden competir de igual a igual con cualquier rival de la competición.