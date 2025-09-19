Este Betis sí es el que quieren todos los béticos (3-1)

Convincente triunfo del Real Betis Balompié para arrancar de una vez por todas en este curso 25-26. La tropa de Manuel Pellegrini no dejó ningún lugar a la duda contra la Real Sociedad y con Abde como gran líder en la ofensiva sacó fruto de un arranque a tope de revoluciones en la segunda mitad para conseguir la segunda victoria liguera y proclamar a los cuatro vientos que con semejante arsenal a la hora de hacerle daño a los rivales las satisfacciones tienen que ser muchas más que las decepciones en esta campaña.

Ésa es la principal conclusión que se puede sacar al final este Betis-Real Sociedad. Los verdiblancos han invertido la tendencia de los últimos años y en estos momentos son infinitamente mejores que la escuadra realista, uno de sus principales rivales en muchos duelos de la presente década.

El equipo de Pellegrini, a pesar de que su gran estrella, Isco, celebraba los goles ayudado de unas muletas en la banda, fue justo merecedor de sumar los tres puntos gracias a su punzante fútbol en la segunda mitad. Lejos de prolongar la inquietud del final de la primera mitad, los béticos partieron con la convicción de que se iban a adicionar los tres puntos a su casillero clasificatorio y lo consiguieron a base de ser mejores. No hay más que eso, a los adversarios hay que sacarlos de la pelea a base de fútbol y eso fue lo que hicieron los anfitriones gracias a su juego en la segunda mitad.

Incluso, el marcador debió ser mucho más abultado, ya que Pablo García debió marcar en el minuto 95 con todo a su favor; Abde, al que no le dieron el gol del 2-1 en las altas instancias que deciden esas cosas, estrelló dos disparos en la madera y tanto Antony (57’) como Bartra (61’) también tuvieron la oportunidad de batir a Álex Remiro. Todo eso, por supuesto, además del excelente disparo de Pablo Fornals con el interior de la pierna derecha que aseguraba los tres puntos con el 3-1 en el minuto 69.

El Betis arrancó con mucho ímpetu y con llegadas, pero el gol del empate lo condujo a sufrir antes del descanso

Pero conviene comenzar el análisis desde el principio. Y no lo iba a tener fácil el Betis a pesar del golazo de Cucho Hernández antes de que se llegara al minuto 10 del partido, concretamente en el 7. La Real Sociedad, incluso con las dudas con las que llegaba al encuentro, también era capaz de presionar muy arriba y robaba la pelota en zonas peligrosas para Pau López. En una de esas pérdidas, precisamente, llegaría la igualada con un error en la salida del balón de Junior Firpo que era aprovechado por Brais Méndez después de que antes Oyarzabal hubiera dejado a Barrenetxea delante del guardameta verdiblanco.

El partido comenzaba de nuevo al filo del cuarto de hora y eso obligaba al Betis a pisar otra vez el acelerador, cosa que había hecho perfectamente en el arranque. Manuel Pellegrini había apostado por darle todo el trabajo defensivo al neerlandés Amrabat y de esta manera liberar a cuatro futbolistas por delante en busca de conectar con el Cucho.

Era un planteamiento valiente, con un dibujo que se asemejaba a un 1-4-1-4-1 por mucho que los futbolistas no estén en unas barras de futbolín y que se muevan sobre el terreno de juego. Con esa idea el Betis llegaba a las cercanías de Álex Remiro muchas veces desde bien pronto. Antes, incluso, del 1-0 ya había tenido que realizar una buena parada el guardameta al propio Cucho Hernández en un intencionado tiro abajo. Después, Antony tiró tres diagonales casi seguidas desde la derecha hacia la izquierda que no acabaron en algo más por diferentes circunstancias y hasta Fornals se atrevió a probar desde lejos.

Los verdiblancos fueron un torbellino tras el intermedio con un Abde profundo y que provocaba peligro real

Todo eso ocurría en el tramo entre el cuarto de hora y el minuto 30 aproximadamente. A partir de ahí, que también coincide con el parón para la hidratación y con una entrada a Lo Celso por parte de Gorrotxategi, la tendencia del juego cambió radicalmente. En el último tramo del primer periodo fue la Real la que contó con las mejores ocasiones para haberse adelantado en el marcador, con varios sustos, sobre todo un cabezazo final de Oyarzabal, a los aficionados verdiblancos que se habían congregado en el Estadio de La Cartuja.

Afortunadamente para la escuadra de Pellegrini todo quedó en eso, en los sustos, y restaba un tiempo entero por delante para volver a coger la iniciativa del litigio. Aún restaba otro sobresalto antes de que se desataran por fin los béticos a través de un Abde que desequilibraba por su banda una y otra vez.

Brais Méndez había perdonado en la primera ocasión clara del segundo periodo, aunque parecía en posición adelantada, y desde ese momento (47’) todo sería un monólogo para los hombres de Pellegrini, que había metido a Bartra por Llorente como único cambio en el descanso.

El resultado se quedó corto para los méritos de la escuadra de Pellegrini, con ocasiones muy claras para golear

Llegó muy pronto el 2-1 en un excelente centro de Fornals en una jugada de estrategia en un córner en corto. Parecía que Abde había rozado el balón con su cabeza, aunque en la Liga le dieron el gol en propia puerta a Álex Remiro. Daba igual, el caso es que subía al marcador y desde entonces ya nada fue igual. El Betis se pareció al Betis que quieren los béticos y fue tan superior que incluso debió golear a la Real. El emoticono de la sonrisa se acerca, pues, para todos los béticos.