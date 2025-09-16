Bellerín y Tebas, cruce de declaraciones por jugar con tanto calor

No fue una excusa, pero Bellerín criticó tras perder con el Levante el horario dispuesto (16:15) por el fuerte calor y humedades bajo las que se disputó el encuentro, con mucho público expuesto al sol.

"No es ninguna excusa, pero me parece tener que jugar un partido a 30 grados y 80% de humedad es inhumano. No se puede trabajar así, es muy difícil", dijo el catalán justo tras el partido y Javier Tebas le contestó hoy afirmando que "la temperatura media era de 30 grados, pero es que el partido empezó con 28 grados, con datos de la AEMET". "El problema fue que, a lo mejor, la intensidad del sol en esos momentos produjo esa serie de problemas", explicó.

Ell mandatario destacó que "evidentemente" no le gusta que se produzcan lipotimias en los partidos. "Esa solución viene con otras medidas que hay que tomar, que desde LaLiga trabajaremos para realizar, como hemos hecho en otras ocasiones. Aquí nos faltó algo más de diligencia para evitarlo. Como el reparto de agua que hemos hecho en muchas ocasiones. Creo que ahí nos faltó ese detalle. Gorras sí se repartieron", replicó Tebas, que no acabó sus explicaciones sin el correspondiente dardo al jugador del Betis: "Normalmente hemos jugado a mayores temperaturas, con gradas expuestas al sol, recuerdo por ejemplo en Sevilla, con quejas. Pero cuando ha habido gorras y ha habido agua que se han entregado no ha habido ningún problema".

A esto respondió Bellerín, asegurando que sus palabras "no fueron un berrinche, fueron una reivindicación de la seguridad y el bienestar de todos los que forman parte en un partido de fútbol: jugadores, staff, trabajadores y aficionados". "Es una llamada a revisar unos protocolos que priorizan un beneficio para unos pocos en detrimento de la salud y la seguridad de unos muchos que deseamos disfrutar de nuestro trabajo y del espectáculo en un entorno seguro. Sobre todo, cuando es posible. En un país que se ve cada vez más afectado por el desastre climático, nuevas medidas son necesarias para evitar situaciones que ponen en peligro la salud de todos. Y no hablo sólo de nuestro trabajo, hablo por todos", indicó el jugador bético que finalizó: "Más allá de sueldos y privilegios de los que soy híper consciente, no podemos normalizar que nuestro trabajo implique un riesgo para nuestra salud y la de los que nos acompañáis".