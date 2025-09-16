La falta de aplicación le cuesta puntos al Betis

Iván Romero casi le hace al Betis uno de los goles más rápidos de la historia de la Liga en el Ciutat de Valencia. En 10 segundos casi hizo el 1-0. No falló poco después y 10 minutos más tarde el Levante hizo el 2-0. No es fácil levantar un resultado tan adverso y a punto estuvo de lograrlo el conjunto de Manuel Pellegrini, que pagó caro en el Ciutat de Valencia una desaplicación que se ha repetido ya otras veces esta temporada.

“No se puede entrar a un partido de élite así”, indicó el director de fútbol profesional, Manu Fajardo, durante la presentación de Amrabat. Y es que no es la primera vez que, por algún error puntual, se le escapa la victoria al conjunto verdiblanco. Ángel Haro habló de “desaplicaciones” ante el Levante, pero es que frente al Elche, otro recién ascendido, en la primera jornada el conjunto local marcó en la recta final del encuentro en una buena acción con un remate dentro del área cuando el cuadro heliopolitano tenía en el área siete jugadores de campo más el portero contra cinco rivales. Alguien falló igualmente en la marca.

Algo parecido ocurrió contra el Celta, que salió muy enchufado en la segunda parte tras el 0-1 con el que se llegó al descanso en Balaídos. Un par de saques de esquinas y remates a portería fueron el preludio del empate cuando apenas corría el minuto dos de la reanudación. Tras el despeje de Álvaro Valles, Hugo Álvarez voleó completamente solo desde la frontal con los once futbolistas béticos en su área. De nuevo alguien erró a la hora de situarse en esa defensa zonal (con alguna marca individual) del córner. En la derrota frente al Athletic fue un error involuntario de Marc Bartra lo que decantó el encuentro, ya que su autogol abrió el camino al conjunto vasco hacia el triunfo en La Cartuja.

Seis de 15 puntos posibles no es un buen bagaje en este inicio liguero, en el que bien pudo el Betis cosechar alguna victoria más con un poco de suerte, pero al final sus problemas para hacer gol y los fallos atrás se han combinado para sumar tres empates, un solo triunfo y una derrota en este arranque. Números como los de la campaña 2021-22, aunque ahora a nadie se le escapa que dos de esas igualadas han llegado (a domicilio) ante dos recién ascendidos como el Elche y el Levante. Todo depende de cómo ver el vaso, si medio lleno porque el equipo sólo ha perdido contra el Athletic y genera ocasiones o medio vacío porque apenas ha ganado un partido y está mostrando una fragilidad defensiva que le hace conceder tantos con facilidad.

En este sentido, si el plantel de Pellegrini debutó con el mencionado empate en Elche (1-1), superó al Alavés (1-0), firmó tablas en Balaídos (1-1), cayó con el Athletic (1-2) y se trajo otra igualada de Valencia ante el Levante (2-2), hace cuatro años inició el curso empatando en Mallorca (1-1) y con el Cádiz en casa (1-1), perdió con el Real Madrid (0-1), venció en Granada (1-2) y empató con el Espanyol como local (2-2). Eso sí, entonces ganó los dos siguientes encuentros (por 1-3 al Osasuna y por 2-0 al Getafe) para asomarse a los puestos de arriba. Ahora, intercalando ya la Europa League, recibirá a una necesitada Real Sociedad el viernes (21:00) y repetirá en casa el domingo 28 de septiembre (con el duelo con el Nottingham Forest también en La Cartuja entre medio) frente al Osasuna para alzar el vuelo. Tres citas en casa en las que el Betis debe dar un paso adelante y de las que puede depender que el análisis de Ángel Haro cambie: “Hay que esperar más partidos para determinar si estamos en una dinámica mala o no”, dijo el máximo dirigente bético pensando, seguramente, en estos tres encuentros en los que el Betis debe aplicarse para sumar de tres en tres puntos.