Una victoria y tres derrotas del Betis en casa ante rivales ingleses

El Betis, que el miércoles recibe en La Cartuja al Nottingham Forest en partido de la primera jornada de la fase liga de la Europa League, ha cosechado tres derrotas y una victoria en las cuatro visitas oficiales de rivales de la Premier League al Benito Villamarín.

Ese único triunfo por la mínima y con gol de Dani, en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2005-06, fue contra el Chelsea, el mismo rival que se impuso por 1-2 en la ida de los cuartos de final de la Recopa 97-98, gracias a un doblete de Tore-André Flo descontado por Alfonso.

El Liverpool ganó en el campo del Betis en la referida y única participación del club verdiblanco en la Champions, en la primera jornada de la fase de grupos, cuando Sinama Pongolle y Luis García marcaron para los Reds y Arzu acortó distancias en el segundo periodo (1-2).

El precedente más cercano, ya con Manuel Pellegrini en el banquillo, data la Europa League 2022-23, en cuyos octavos de final eliminó el Manchester United al Betis tras ganar 4-1 en Inglaterra y vencer también en la vuelta gracias a un solitario gol del hoy barcelonista Marcus Rashford.

Los béticos retoman el miércoles un camino en la competición europea que interrumpieron el pasado 28 de mayo contra otro equipo inglés, el Chelsea, en Breslavia (Polonia), donde se adelantaron mediante Abde en la final de la Conference League que acabaron perdiendo por 1-4 con goles de Enzo Fernández, Jackson, Sancho y Caicedo.