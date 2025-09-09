El Nottingham Forest, primer rival del Betis en la Europa League, destituye a su entrenador

El Nottingham Forest, equipo que visitará se enfrentará al Betis en la primera jornada de la Europa League 2025-26, ha anunciado la destitución de su entrenador, Nuno Espírito Santo.

El club inglés, que regresa a Europa tras tres décadas de ausencia, ha hecho oficial la salida del técnico portugués a pesar de que este fue el artífice del regreso a la élite europea. Nuno condujo al equipo a la séptima posición de la Premier League 2024-25, lo que les valió la clasificación para la Europa League.

Sin embargo, las tensiones con la directiva, especialmente con el propietario Evangelos Marinakis, han sido el detonante de su cese. El técnico, que llegó en diciembre de 2023, había expresado en varias ocasiones su desacuerdo con la planificación deportiva del club.

La salida de Nuno Espírito Santo, que tenía contrato en vigor hasta 2028, se produce en un momento crucial para el Nottingham Forest, que deberá buscar a una nueva figura para su banquillo justo antes de su esperado debut en la Europa League ante el Betis. El encuentro está programado para el 24 de septiembre a las 21:00 en el Estadio de La Cartuja.