Betis - Nottingham Forest: fecha, horario y dónde ver por TV en directo el debut en UEFA Europa League

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini comienza su andadura en competición europea en el curso 2025/26. Después de una andadura sobresaliente en la UEFA Conference League la pasada temporada en la que solo terminó la guinda, que hubiese sido levantar el título, llega a la segunda línea del viejo continente con un objetivo claro: romper ese techo de cristal de los cuartos de final y regalarle un viaje de esta índole a su afición en una competición superior en nivel a la del curso anterior y a partir de ahí, soñar. Uno de los aspectos más importantes es la plantilla. Este curso, al menos a priori, se puede decir que la planificación ha dejado un plantel con algo más de fondo de armario que en otras participaciones, a pesar de la ausencia de un delantero que asegure el mismo nivel que el Cucho desde el banquillo.

Eso sí, los precedentes en campo propio ante equipos ingleses no es demasiado halagüeño para el Betis. Una victoria y tres derrotas es el balance actual. Esa única victoria es la ampliamente recordada ante el Chelsea con el famoso gol de Dani. Luego, el conjunto blue (en el 97-98), el Liverpool y Manchester United fueron los que viajaron a Sevilla y consiguieron el mayor botín.

Un lance del Betis-Manchester United / Antonio Pizarro

Horario del Betis - Nottingham Forest: cuándo se juega el primer partido de UEFA Europa League

El partido entre españoles e ingleses se disputará el próximo miércoles 24 de septiembre de 2025 en el choque correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League. Será en el Estadio de La Cartuja y comenzará a partir de las 21:00 horas. Será el debut del Betis en este estadio en competición continental. Hubo momentos de la historia en los que el conjunto de Heliópolis estuvo jugando en la isla pero no en competencias europeas.

Ange Postecoglu regresa como visitante a Sevilla en un momento bastante complicado. Acumulan ya cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria y los aficionados, a pesar de la llegada del griego, comienzan a impacientarse y generar un ambiente complicado en un histórico del fútbol, campeón de la Copa de Europa.

Antony, en un lance de la final de la Conference. / Pawel Jaskolka / Efe

Dónde ver en directo el Betis - Nottingham Forest por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. En el caso del conjunto local, quieren usar el factor campo para comenzar la andadura por la UEFA de la mejor forma posible, teniendo el apoyo de los suyos en un duelo ante, quizá, el rival más complicado de toda la primera fase. Mientras, los ingleses quieren comenzar a tener buenos resultados después de un inicio de temporada tétrico que ha visto de por medio un cambio de entrenador. El Betis - Nottingham Forest se podrá seguir por televisión a través de Movistar+. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.