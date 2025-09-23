La convocatoria del Betis para recibir al Nottingham Forest

Ricardo Rodríguez y Ruibal, con sus compañeros en el entrenamiento de este martes.

El Betis ha anunciado la lista de convocados para su debut en la Europa League ante el Nottingham Forest. El entrenador, Manuel Pellegrini, ha incluido a Aitor Ruibal y Ricardo Rodríguez tras superar sus respectivas lesiones, pero no podrá contar con Diegho Llorente, Bartra, Deossa ni Pablo García.

Unas altas importantes en una defensa en cuadro

La principal noticia es el regreso de Ruibal, que vuelve al equipo tras una lesión en el bíceps femoral que lo mantuvo fuera desde finales de agosto. Junto a él, Ricardo Rodríguez también se reincorpora a la plantilla tras perderse los dos últimos partidos de Liga por molestias musculares.

Sin embargo, sus regresos se ven empañados por las sensibles bajas en la defensa. Pellegrini no podrá contar con Héctor Bellerín (por un proceso febril), Marc Bartra (por una dolencia muscular) ni con Diego Llorente, que se ausenta por una lesión leve que no está relacionada con la que sufrió la temporada pasada.

Novedades en la lista y canteranos de refuerzo

El Betis tampoco contará con Pablo García, que está con la selección española sub 20, y Darling Bladi, que se ha quedado fuera de la lista en esta ocasión. Tampoco estarán en el partido Isco y Nelson Deossa, que siguen recuperándose de sus lesiones.

Para reforzar al equipo ante las ausencias, Pellegrini ha recurrido al Betis Deportivo. El técnico ha incluido en la convocatoria al central Félix Garreta y al delantero José Antonio Morante.

La lista completa de 22 jugadores es la siguiente: