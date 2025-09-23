Pellegrini y la Europa League: "Hay una plantilla para hacer cosas importantes, toca demostrarlo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido junto a Giovani Lo Celso en la previa del encuentro de este miércoles ante el Nottingham Forest de la primera jornad de la fase liga de la Europa League.

El técnico chileno ha analizado diferentes cuestiones, resaltando la importancia de la competición europea sin dejar de lado la Liga, de ahí que espera que su equipo mantenga la misma línea que en temporadas anteriores.

Nueva andadura europea

"Estamos muy ilusionados de estar de nuevo en la Europa League. La temporada en la Conference buena hasta la final. En la anterior Europa League nos dejó fuera el campeón y después hicimos un falso partido con el Manchester United y nos eliminaron. Hoy tenemos la ilusión y las ganas de dar el primer paso. Clasificarnos entre los ocho primeros está bien y si no, lo haremos entre los 24. Estamos convencidos de que podemos hacer una buena Europa League".

El Nottingham Forest

"Más peligroso que la historia es el Nottingham actual. El año pasado peleó por entrar en la Champions hasta dos o tres partidos antes del final de liga. Quedó por razones legales en la Europa League y se ha reforzado bien con buevos jugadores. Tiene también un técnico con experiencia al que ya nos enfrentamos con el Celtic. Será un rival complicado".

¿Es el Betis favorito en la Europa League?

"Yo no aludo nunca a los presupuestos de las plantillas. Estos cinco años hemos estado tratando de llegar lo más arriba posible en cada competición. Si no se consigue no debe ser una frustración. Vamos con la ambición de que podemos ganar el primer partido ante el Nottingham, luego clasificarnos y llegar lo más alto posible. La ambición y la exigencia no están relacionadas con el valor de la plantilla".

Los primeros partidos de Antony

"No tengo ninguna preocupación. Jugó su último partido oficial en mayo. Tres meses sin jugar ni entrenar con el equipo. Su rendimiento irá creciendo partido tras partido. Siempre genera peligro cada vez que tiene el balón. Estamos contentos con él".

Bajas: Bellerín, Bartra, Deossa y Llorente

"Batra y Llorente tienen lesiones musculares y ninguno estará estos partidos. Después del parón esperemos recuperarlos. Y a Deossa, también. Bellerín tiene fiebre, para el próximo partido estará en condiciones".

¿Entre los 8 o los 24 primeros?

"Lo más importante es clasificarnos. Si es entre los 8 primeros, fenomenal, si hay que jugar una ronda más, no pasa nada. Lo importante siempre es el equilibrio de jugar jueves y domingo, sobre todo cuando se viaja tanto. No me gusta dejar descuidada la Liga. Es el camino correcto a través del plantel completo. La política va a ser la misma".

¿La UEFA más factible sin equipos de nivel Chelsea?

"Podría ser ése el peor error que podemos cometer. El fútbol está lleno de sorpresas. Tenemos que dar lo máximo en cuanto a rendimiento individual y colectivo. La Europa League es la segunda competición europea y es más complicada que la Conference, que es la tercera aunque estuviera el Chelsea".

Calendario condensado de partidos

"No complica que haya tantos partidos. Tenemos la experiencia de las temporadas anteriores. En eso es muy importante que el plantel esté parejo en su rendimiento. Yo siempre trato de separar la diferencia entre Europa y la Liga, los puntos de la Liga no se recuperan nunca, en Europa, sí. Esa es la mentalidad, no dejar de lado la Liga estando en Europa es lo que hemos logrado instaurar año tras año".

El cambio de entrenador en el Forest

"Siempre es negativo para los equipos. El técnico nuevo apenas tiene tiempo para inculcar sus ideas con partidos entre semana y liga, es complicado, pero lo que no podemos creer es que porque sea complicado vayamos a bajar la intensidad. Lo que haga el rival es independiente. Tenemos que estar centrados y esta temporada tenemos una plantilla equilibrada para poder hacer cosas importantes, pero hay que demostrarlo".